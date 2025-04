El Movistar Arena se quedará abierto 24 horas para los viajeros que se han quedado sin transporte

El suministro eléctrico se ha interrumpido en toda la España peninsular en torno a las 12:30 horas del mediodía, como ha informado Red Eléctrica, que ha estado trabajando con las empresas del sector para restablecer el servicio durante todo el día. Los reportes de cortes de suministros se han multiplicados desde casi todos los rincones de España, al tiempo que en las redes sociales se pudieron encontrar también mensajes similares desde Portugal y otros lugares de Europa.

Este problema nunca visto en nuestro país ha provocado un caos en toda la red de transporte, especialmente en los trenes, que han dejado de funcionar y que todavía no se han recuperado; y en el metro, que se ha tenido que cerrar. Además, la circulación en coche se ha visto muy afectada al no funcionar los semáforos. Ante todos estos problemas, estaciones como Atocha, en Madrid, o Sants, en Barcelona, han abierto para que los viajeros que no han podido coger su transporte pudieran dormir en su interior. Y a última hora, también el Movistar Arena (antiguo Wizink Center), ha anunciado que abrirá sus puertas para que los afectados puedan dormir ahí.