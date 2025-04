Un experto energético explica cuánto tiempo falta para que España recupere el 100% de la luz: "Es muy difícil"

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño habló con Jorge Morales, experto energético, que nos explicó qué pudo pasar para haber sufrido un apagón histórico en nuestro país: "No solo no encuentro explicación, sino que recomienda no buscarla. Vamos a tardar meses en saber lo que está pasando. Se ha hablado de una pérdida súbita y que era raro; pero esto es absolutamente normal. El problema no es la desconexión de las centrales sino el problema previo que ha provocado eso".

Morales dejó claro que han tenido que tiene que haber más de una razón para haber provocado algo tan importante: "La experiencia en ceros absolutos que tenemos en España es muy limitada. Hay que tener mucha precaución. Sí sabemos que un apagón así no es por una sola razón; como mínimo hay dos porque ante cualquier fallo simple, está siempre protegido y otro elemento respalda en tiempo real. Por eso sabemos que, como mínimo, ha habido dos fallos".

Sobre cómo se ha logrado ir recuperando la energía, explicó que "La energía se repone muy poco a poco y con las centrales más flexibles. Se trata de ir dando tensión poco a poco porque si te pasas, vuelves al cero absoluto. La recomendación es que no estén cambiando: si tengo conectadas cosas, déjalas. Las centrales nucleares son muy inflexibles. Francia ha desconectado el sistema para dejarnos solos y luego ha ido inyectando energía, porque si el problema hubiera llegado a Europa se hubieran tardado semanas en levantarlo".

Por último, Jorge Morales nos aclaró cuánto se puede tardar en recuperar el 100% de la luz: "En tiempo real estamos en torno al 85% más o menos de la demanda. Es muy difícil que lleguemos al 100% rápidamente porque lo más probable es que haya algunas zonas afectadas que queden desconectadas. Imaginemos que esto es un cáncer. ¿Qué es lo primero que trata de hacer el sistema eléctrico? Aislar el cáncer. Que no haya metástasis. Cuando luego se empieza a reponer el suministro, si en alguna zona que es muy probable, ya digo muy probable, que esto deriva de algún fallo técnico, el sistema está dañado, esa zona queda aislada y es muy difícil aislar solamente el sitio exacto donde ha habido el fallo. Normalmente son los alrededores de ese sitio".