¿Por qué los boletos reciben el nombre de 'décimos'?

El décimo de la Lotería de Navidad es la forma tradicional de participar en este sorteo extraordinario y la más utilizada por los españoles. Décimo, ese es el nombre que reciben todos y cada uno de los boletos que sacan a la venta cada año las administraciones de lotería de nuestro país, o bien en una entidad bancaria colaboradora con Loterías y Apuestas del Estado, institución que se encarga de su emisión.

Su precio es de unos 20 euros por unidad y, con cada décimo se opta a ganar un premio máximo de 400.000 euros. Pero es lógico que haya quien se pregunte: ¿por qué los décimos se llaman, precisamente décimos?

El origen del nombre décimo y los distintos términos de la Lotería de Navidad

La respuesta puede parecer evidente para todos aquellos que hagan un ligero ejercicio de relación matemática. Puesto que el nombre 'décimo' hace referencia a la partición en diez, de ahí lo de 'décimo', es decir décima parte. Es el documento mínimo necesario para participar en los sorteos de la Lotería de Navidad.

Pero aunque parezca claro que lo de décimo hace referencia a una partición en diez, ¿qué es lo que se divide en esas partes? Pues es aquí donde entramos en un terreno en el que no todo el mundo puede presumir de tener amplios conocimientos y es que los décimos son particiones en diez de lo que en Loterías se llama 'billete'

¿Qué es un billete? ¿Un billete no es en el fondo un décimo? Pues no. Si para otras actividades de la vida usamos la palabra billete para denominar a documentos que nos acreditan el derecho a disfrutar de un bien o servicio (ir al cine, a un evento deportivo, etc.), en la jerga de los juegos y apuestas un billete es un conjunto de diez décimos de un mismo número y serie.

Es decir que lo de décimo en realidad es una forma de explicar que es una de las diez partes que compone cada billete. Por encima de los billetes ya tendríamos la serie. Este término, más popular, corresponde a cada una de las sucesiones de billetes numerados del 00000 al 99999.

Y además existiría otro término también importante, el de fracción. En este caso, lo que se define cada uno de los diez décimos de un mismo billete. Lo que significa que cada uno de los décimos es distinguible de los demás.

Cómo localizar un décimo de la Lotería de Navidad

Con este localizador de décimos de la Lotería de Navidad que te facilitamos en COPE.es, encontrarás el número que deseas además de saber dónde lo venden para poder pedirlo a la administración correspondiente. Aquí aparecen los 100.000 números que se juegan en este Sorteo Extraordinario de Navidad que este año que este año repartirá 2.408 millones de euros.

¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?





Terminaciones más y menos premiadas de la Lotería de Navidad

Si todavía estás indeciso porque no sabes a qué número jugar, te damos algunas pistas para elegir el décimo con el que probar suerte:

El 5 es la terminación en la que más veces ha caído el Gordo de Navidad a lo largo de la historia del sorteo, un total de 32 veces .

es la terminación en la que más veces ha caído el Gordo de Navidad a lo largo de la historia del sorteo, un total de . Le siguen el 4 y el 6 .

. El 1 es la terminación en la que menos ocasiones ha tocado el Gordo.

es la terminación en la que menos ocasiones ha tocado el Gordo. Le siguen el 2 y el 9 como las terminaciones menos afortunadas

como las terminaciones menos afortunadas Las terminaciones de dos cifras más premiadas han sido: 85 (7en 7 ocasiones), el 56 (en 6 ocasiones), el 64 (en 5 ocasiones) y el 95, 58 y 40 , que han sido premiados en cuatro ocasiones.

(7en 7 ocasiones), el 56 (en 6 ocasiones), el (en 5 ocasiones) y el , que han sido premiados en cuatro ocasiones. Y las terminaciones que nunca han tenido premio son: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82 .

. La terminación 297 ha sido premiada en tres años diferentes

