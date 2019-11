¿Cuál es la probabilidad de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad?

El próximo 22 de diciembre se celebra uno de los sorteos más esperados del año: el Sorteo de la Lotería de la Navidad que repartirá 2.380 millones de euros. ¿Qué probabilidad tenemos de que nos toque el Gordo?

Ese día toda nuestra atención estará centrada en el Teatro Real de Madrid. Allí los dos bombos tendrán en su interior los 100.000 números y las 1.807 bolas de los premios a repartir. Y como todos los años, serán los niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid los encargados de cantar los más de 13.000 números que recibirán su premio.

Los bombos con las bolas de los números y premios del Sorteo de la Lotería de Navidad (EFE)

El Sorteo de Navidad es más que una tradición que se celebra en España desde 1812. Para muchos el día en el que nos acompaña el peculiar soniquete de las bolas en el bombo y el cantar continuo de los niños de San Ildefonso, es el día en el que se inaugura oficialmente la Navidad.

Niños de San Ildefonso cantando uno de los premios del Sorteo de la Lotería de Navidad (EFE)

Muchos son los que juegan, los que compran un décimo o más. Pocos se resisten, es difícil, cuando todo está inundado por los famosos décimos y siempre hay una oportunidad para comprarlo, ya sea porque en tu trabajo se juegue un número, o en el establecimiento que fecuentas, o las conocidas papeletas que se venden (a menor precio, también juegas menos).

Venta de décimos de la Lotería de Navidad (EFE)

Sin duda alguna el premio más esperado del Sorteo es el Gordo, el mayor premio de la Lotería de Navidad: 400.000 euros al décimo. Pero hay muchos más premios, que puedes consultar en esta tabla, alcanzando un total de 2.380 millones de euros.

PREMIOS LOTERÍA DE NAVIDAD

EL GORDO 400.000 euros al décimo SEGUNDO PREMIO 125.000 euros al décimo TERCER PREMIO 50.000 euros al décimo CUARTO PREMIO (2) 20.000 euros al décimo QUINTO PREMIO (8) 6.000 euros al décimo LA PEDREA 100 euros al décimo REINTEGRO 20 euros al décimo

La bola con el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad (EFE)

Pero ¿qué probabilidad tenemos de que nos toque el Gordo? Para conocer la respuesta hablamos con Fernando Blasco, profesor de Matemáticas aplicadas en la Universidad Politécnica de Madrid.

Nos explica Fernando que “se trata de una probabilidad pequeña: una entre 100.000”.

Comparada con la Lotería que podemos jugar semanalmente, “el premio en el Sorteo de Navidad es menor”, sin embargo, añade el profesor “los premios de Navidad están más repartidos con los premios menores, el reintegro y la pedrea”.

Ya sabemos que optar al Gordo no es fácil, las matemáticas no engañan, pero siempre queda la ilusión de conseguir otro de los premios, y si no por lo menos recuperar el dinero invertido en el décimo con el reintegro.

Nos toque o no, la ilusión nunca se pierde y todos mantenemos –hasta la finalización del sorteo- la esperanza de que nos toque “un pellizco”. Si no es así, una vez que comprobamos que no somos de los afortunados recurrimos al clásico: “al menos tenemos salud”.

Cartel en administración de Lotería de venta de el Gordo de la Lotería de Navidad (EFE)

Recuerda que en COPE.es puedes utilizar el buscador de números del Sorteo de la Lotería de Navidad para encontrar tu décimo favorito.