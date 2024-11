Las personas que no pueden jugar décimos en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2024: Por ley

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España. Cada 22 de diciembre, millones de españoles se agrupan frente a la televisión o se acercan al Teatro Real de Madrid, donde se celebra el sorteo, con la esperanza de ganar un buen pellizco que cambie su suerte. Sin embargo, no todos los ciudadanos pueden participar en este sorteo histórico, ya que existen restricciones legales que prohíben la participación de ciertos grupos de personas.

La regulación de los juegos de azar en España está claramente estipulada en la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, que establece las bases y los límites para garantizar un entorno seguro y justo.

Menores de edad

La ley prohíbe expresamente que los menores de edad participen en cualquier tipo de juego de azar. Esto incluye no solo la compra de décimos, sino también la participación en cualquier otro tipo de apuesta relacionada con la lotería.

Europa Press Yesica Paola Valencia y Francisco Moreno cantan el segundo premio, el número 58303, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid

En este caso, serán los padres o tutores legales quienes podrán actuar en nombre del menor, aunque únicamente pueden hacerlo para la compra de décimos o participaciones, no para la reclamación de premios si el menor resultara afortunado.

Personas legalmente incapacitadas

Las personas que, por razones legales, sean consideradas incapacitadas no podrán participar en el sorteo ni reclamar premios.

Esto incluye a aquellas personas que hayan sido declaradas incapaces por un tribunal. De igual manera que en el caso de los menores, serán los tutores legales quienes puedan realizar las apuestas y, en caso de resultar ganadores, gestionar la reclamación del premio.

Personas con adicción al juego

El juego puede convertirse en una adicción peligrosa, y por ello, las personas que padezcan este trastorno tienen la posibilidad de ser excluidas de la participación en cualquier juego de azar, incluida la Lotería de Navidad.

Juan de Dios Ortiz Agraciados de una administración celebran que han vendido parte del número 88008 correspondiente al ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2023, en Jaén

A través de un mecanismo legal, estas personas pueden solicitar su inclusión en una lista de exclusión voluntaria. Quienes se encuentren en esta lista tienen prohibido participar en el sorteo y no podrán comprar décimos ni participaciones.

Directivos y ejecutivos de Loterías y Apuestas del Estado

Los empleados de Loterías y Apuestas del Estado, en particular aquellos que ocupan cargos directivos, no tienen permitido participar en el Sorteo de Navidad. Además, sus familiares hasta el segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos, etc.) también quedan excluidos de la posibilidad de comprar décimos o reclamar premios. Esta medida busca evitar cualquier posible conflicto de interés y garantizar la transparencia del sorteo.

Además de los directivos, aquellos que sean accionistas, partícipes o titulares de la empresa operadora del juego, es decir, Loterías y Apuestas del Estado, también tienen prohibido participar. Esta restricción incluye también a personas involucradas en la organización y preparación del sorteo, así como a sus parejas, cónyuges, personas convivientes y familiares cercanos. Tampoco se permite la participación indirecta a través de terceras personas. El objetivo es evitar que alguien con vínculos directos o indirectos con la organización tenga acceso al sorteo y los premios.