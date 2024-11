El curioso origen del sorteo de la Lotería de Navidad: ni se celebraba el 22 de diciembre, ni en Madrid

La Lotería de Navidad, ese sorteo que año tras año llena de ilusión a millones de españoles, tiene un origen mucho más peculiar de lo que muchos imaginan. No siempre se celebraba el 22 de diciembre, ni tuvo lugar en Madrid desde sus inicios. El origen de este emblemático evento se remonta a principios del siglo XIX, en el contexto de la Guerra de Independencia contra los franceses, un momento en que España atravesaba una grave crisis económica y social. Y, lo que es más curioso aún, su creación fue fruto de una idea política.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Europa vivía un periodo de intensos conflictos. España, en particular, se encontraba inmersa en una dura guerra contra el Imperio Napoleónico, que había invadido el país en 1808. La guerra, que se extendería hasta 1814, tenía devastadores efectos económicos y sociales. Las arcas del Estado estaban vacías, y las autoridades necesitaban urgentemente recursos para financiar el esfuerzo bélico.

Fue en este contexto de desesperación económica que un político sevillano, Ciriaco González Carvajal, propuso una solución algo inusual: crear un sorteo con el fin de recaudar dinero para la guerra. En su rol como Secretario Interino de Estado y del Despacho de Gobernación de Ultramar, Carvajal concibió la idea de la Lotería Moderna, una iniciativa que no solo serviría como fuente de ingresos, sino que también ofrecería a la población una oportunidad de ganar un suculento premio en efectivo.

Europa Press Un hombre enseña las bolas con la cantidad de dinero de uno de los premios al inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023

El 23 de noviembre de 1811, las Cortes españolas aprobaron el proyecto, y en marzo de 1812 se celebró el primer sorteo, aunque no en la fecha que conocemos hoy ni con el nombre de "Lotería de Navidad". De hecho, el primer sorteo tuvo lugar el 4 de marzo de 1812 en la ciudad de Cádiz, que, en aquel entonces, resistía el cerco de las tropas francesas. La lotería no solo fue una forma de recaudar dinero, sino también un gesto simbólico de resistencia ante la ocupación extranjera.

El curioso origen del sorteo

En sus primeras ediciones, la Lotería Moderna no se celebraba en diciembre, ni mucho menos estaba vinculada con la Navidad. El sorteo inicial fue una de las medidas que buscaban mejorar las finanzas del gobierno, pero no tenía la conexión con las festividades navideñas que hoy le conocemos.

A medida que la lotería ganaba popularidad, y una vez que la situación política y militar se estabilizó un poco, se optó por acercar el sorteo a la Navidad. La primera vez que la lotería se celebró cerca de las fiestas navideñas fue en diciembre de 1812, específicamente el 18 de diciembre. Este cambio de fecha coincidió con la resistencia de Cádiz ante las tropas francesas, un momento de gran relevancia histórica para España.

Sin embargo, el cambio más significativo en cuanto a la fecha llegó en 1815, cuando el sorteo comenzó a celebrarse en Madrid y, en 1892, adoptó oficialmente el nombre de "Sorteo de Navidad". Desde entonces, la Lotería se fue consolidando como una tradición navideña. En sus primeros años, el premio mayor, conocido como "El Gordo", estaba dotado con unas 8.000 pesetas. Aunque no comparables a los millones de euros que se reparten hoy en día, era una cifra considerable para la época.

Europa Press Varios hombres preparan el bombo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023

Aunque la Lotería se celebraba cerca de Navidad, no fue hasta 1992 cuando se estableció de manera oficial que el sorteo se realizaría cada 22 de diciembre, marcando la fecha en el calendario como una cita ineludible para todos los españoles. La elección del 22 de diciembre no fue casual, ya que tradicionalmente la fecha se había celebrado un día antes de Nochebuena, en un intento de no interferir con los preparativos de las fiestas. Si el 22 caía en domingo, el sorteo se adelantaba al sábado.

ni se celebraba el 22 de diciembre, ni en Madrid

Lo que comenzó como un mecanismo para recaudar fondos en plena guerra se ha transformado en una de las tradiciones más emblemáticas del país. Hoy, el Sorteo de Navidad es mucho más que un simple juego de azar: es una ocasión para compartir con la familia, un símbolo de esperanza y solidaridad, y un momento único que, año tras año, llena de emoción a los participantes.

El origen del sorteo, en plena Guerra de Independencia y bajo la idea de un político que vio en la lotería una forma de financiar la lucha contra los franceses, es, sin duda, un dato curioso que muchos desconocen. Pero lo que es innegable es que, a pesar de su origen en tiempos de conflicto, la Lotería de Navidad se ha convertido en un símbolo de paz, alegría y buenos deseos, que sigue trayendo suerte a miles de personas cada diciembre.