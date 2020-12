Lotería de Navidad 2020: busca tu décimo y comprueba si te ha tocado

¿Aún no has comprobado tu décimo de Lotería? El Gordo de 2020, o el también llamado 'Gordo de la pandemia' ha llevado alegría e ilusión a toda España tras un año muy difícil marcado por el coronavirus.

El primer premio de la Lotería de Navidad 2020 ha recaído en el número 72.897. El número fue cantado a las 12.02 horas en el sexto alambre de la sexta tabla. El premio ha sido muy repartido y ha caído en más de veinte provincias. El 06095 ha sido agraciado con el segundo premio del sorteo de la Lotería de Navidad de 2020, premiado con 125.000 euros por décimo y también muy repartido. El tercero, para el 52.472, ha caído en Antas, Santa Margarita de Montbui, Terrasa, Sant Boi de Llobregat, Barbate, Peñarroya, Pueblonuevo, Cuenca, Torrevieja, Ripoll, Sahagún, Ourense, Toledo o Madrid. El sorteo de la Lotería de Navidad también tiene dos cuartos premios, ocho quintos y un sinfín de terminaciones, aproximaciones, pedreas y reintegros. Por ejemplo, como el Gordo ha caído en "7", todos los décimos que acaben en ese número recibirán lo jugado. Si tienes un décimo, tu premio será de 20 euros.

¿Te ha tocado el Gordo? ¿Y algún pellizco? Saberlo es muy fácil. Sólo tienes que usar el comprobador de COPE.es y en un instante sabrás si te ha tocado algún premio. En el comprobador indicas el número de tu décimo y cuánto dinero juegas. Rápidamente, el sistema te dirá si tu décimo ha sido agraciado con algún premio y cuánto has ganado. Así de rápido y sencillo.

Buscador de premios Lotería de Navidad



Otra de las opciones es consultar el listado oficial que ha publicado Loterías y Apuestas del Estado con todos los números del sorteo que tienen premio. Puedes acceder a él y comprobar tus décimos de manera tradicional pinchando aquí.

[LISTA OFICIAL DE PREMIOS DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 2020]

¿Te ha tocado el Gordo o algún premio? Recuerda que tienes tres meses, hasta el 23 de marzo de 2021, para cobrar tu décimo. El proceso para hacerlo depende de la cuantía.

- Es requisito imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado para poder cobrar un premio de Lotería de Navidad.

- Si los premios son inferiores a 2.000 € por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Dado que el Sorteo se celebra en domingo, hay que tener en cuenta que los puntos de ventas pueden no estar abiertos al público ese día.

- Si el premio acumula un importe igual o superior a 2.000 € se cobrará en las entidades financieras autorizadas como BBVA, Santander, CaixaBank o CECA. No obstante, en este caso hay que recordar que los domingos no suele ser un día de apertura para las entidades financieras.

- El pago debe ser inmediato. No obstante, las entidades financieras no podrán hacer efectivo el pago del premio sin recabar de los perceptores de los premios la documentación e información necesaria para dar cumplimiento a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y de la Comunicación. El pago se realizará mediante cheque o transferencia bancaria, a elección de la persona agraciada. Para su cobro no podrán obligar al jugador agraciado a abrir cuenta alguna en dicha entidad financiera. Tampoco podrán cobrar ningún tipo de gasto ni comisión por realizar el pago.

- Quienes hayan comprado el décimo premiado por Internet, y el premio es inferior a 2.000 euros, se ingresa el importe de manera automática en la cuenta de usuario que posteriormente puede transferir a la cuenta bancaria que se desee.

- El derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo. Es decir, que se pueden presentar al cobro los décimos o resguardos premiados de Lotería de Navidad hasta el 23 de marzo de 2021, inclusive.

- Si el décimo o resguardo premiado está deteriorado el cliente debe personarse en un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario “Solicitud de Pago de Premios”, firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación.

- Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000€ en las entidades financieras.

