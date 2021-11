El hombre que soñó el Gordo o la niña de los 'miiiiillllll euros'; las anécdotas de la Lotería de Navidad

El próximo 22 de diciembre media España tendrá la mirada puesta en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Todos soñarán con ser los agraciados con alguno de los premios que reparte, peor sobre todo con el mayor, el Gordo con 400.000 euros al décimo.

Han pasado ya casi 130 años de aquella primera edición especial del sorteo en Navidad, del 23 de diciembre de 1892. Un sorteo que ha evolucionado y que ha ido sumando cambios hasta conocerlo como hoy en día. Es el caso de las bolas de madera que no se comenzaron a utilizar hasta 1813 o los famosos bombos, que no los vimos hasta 1850.

TEATRO REAL

Incluso la actual sede del sorteo es bastante moderna: la Lotería de Navidad tiene lugar en el Teatro Real desde 2012. Antes, pasó por el Palacio de Congresos y por la sede de Loterías y Apuestas del Estado.

A lo largo de su historia, el sorteo de la Lotería de Navidad no se ha dejado de celebrar ningún año. Ni siquiera durante la Guerra Civil. De hecho, en 1938 se llegaron a celebrar dos sorteos: uno republicano, en Barcelona; y otro nacional, en Burgos.

SAN ILDEFONSO

Como sucede con el 'Gordo', la relación entre los niños del colegio del San Ildefonso de Madrid y los sorteos precede a la propia existencia de la Lotería Moderna.

La escuela existe desde el siglo 1543. Por aquel entonces, tenía el nombre de 'La Casa de los Niños Doctrinos San Ildefonso' y se dedicaba a acoger a huérfanos madrileños. La primera vez que uno de sus estudiantes cantó uno de los premios de la 'Primitiva' fue el 9 de marzo de 1771. Desde 1983, también participan las estudiantes del colegio.

Precisamente los niños de San Ildefonso han sido protagonistas de alguna de las anécdotas más divertidas de estos años de sorteo.

En 1960 uno de ellos se equivocó al cantar el premio correspondiente al número 45.632. Fueron 750.000 pesetas y no los 7 millones y medio que se habían cantado para desilusión de los finalmente no afortunados.

En 1987, una de las niñas confundió el Gordo con una pedrea, ante la sorpresa del funcionario que comprobaba las bolas que tuvo que detener el sorteo. Se trataba del número 20064 al que le correspondían 250 millones de pesetas. La pequeña alegó que en ese momento le deslumbraron los focos.

A otra de las niñas, en 2006 se le cayó una de las bolas y exclamó 'Joder, se me ha caído la bola. No la encuentro, ¡qué vergüenza!". Afortunadamente para ella, entre las curiosidades del sorteo se encuentra el hecho de que el suelo de la sala esté forrado en su totalidad con moqueta, lo que evita que la bola ruede y se pierda. Finalmente la bola se encontró junto a una navideña flor de Pascua.

LA NIÑA DE LOS 'MIIIIIIIIIL EUROS'

Otra de las niñas más recordadas fue la pequeña Aya Ben Hamdouch que el 2017 acaparó todas las miradas al alargar repetidamente la 'i' al cantar los ¡miiiiiiiiiiiiiiiiil euros! como si del Gordo se tratara algo que fue muy aplaudido entre los asistentes y que protagonizó la noticia curiosa del sorteo de Navidad de ese año.

EL HOMBRE QUE SOÑÓ EL GORDO

También, si nos remontamos a 1949, un hombre se acercó a una Oficina de Correos diciendo que había soñado que el Gordo caería en el 55.666, algo que para su fortuna sucedió.

En 2013, Jesús Lorente, que estaba entre el público en el Teatro Real ganó en vivo y en directo 125.000 euros con un segundo premio del número 79.712.

