¿Aún no sabes si eres millonario? Comprueba si tu décimo está premiado en la Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad de 2018 ha sido uno de los más repartidos de la historia. El premio ha caído en 48 de las 52 provincias de nuestro país, repartiendo millones a lo largo y ancho de España, especialmente en Vizcaya, Cuenca y Huesca. Si eres uno de los afortunados que tiene el 03.347, enhorabuena. Y si no, aún hay muchas opciones de que te haya tocado, aunque sea, un pellizquito.

Para saber si eres o no uno de los afortunados, no tienes más que introducir tu décimo en el comprobador de décimos de Lotería de Navidad de COPE.es. Introduce las cinco cifras de tu número, y pulsa en la opción "Comprobar número". Si ha sido premiado, sabrás cuanto dinero has ganado indicando los euros que habías jugado a ese número. Por ejemplo, si has comprado un décimo completo, 20 euros.

[COMPROBAR SORTEO DE NAVIDAD 2018]

Puedes comprobar además si eres uno de los afortunados ganadores del segundo o tercer premio, de alguno de los dos cuartos premios, o de los ocho quintos premios, además de todas las pedreas y reintegros.

También te damos la posibilidad de consultar el listado oficial de premios que emite la Sociedad Estatal de Apuestas y Lotería del Estado, o de descargarte el PDF con el listado de todos los premios, que encontrarás aquí.

Nunca es tarde para descubrir que puedes tener un poquito más de dinero en tu cuenta corriente, ya sea con alguno de los premios grandes o con alguna pedrea que te permita darte algún caprichito o afrontar con más solvencia la cuesta de enero. Es el momento de comprobar si tu décimo de Lotería de Navidad tiene premio.