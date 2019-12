Así ha sonado el sorteo de Navidad en COPE a lo largo de los años

Cronología de cómo hemos contado a los oyentes de COPE el sorteo más seguido por los españoles, el de Navidad. Al principio, cuando no había televisión, el sorteo llegaba a todos a través de las ondas hertzianas. Lamentablemente no podemos remontarnos al origen de todo, allá por 1810 cuando comenzaron los primeros sorteos en Cádiz. No. No existía aún la Cadena de Ondas Populares.

Tardamos algunos años más en retransmitir el sorteo de Navidad, nada unos cien años arriba, cien años abajo, tampoco es tanto, porque desde que nos pusimos no hemos parado de contar y cantar la suerte el 22 de diciembre.

Muchos de nuestros comunicadores a lo largo de esta trayectoria como medio de comunicación han sido los encargados de hacerles partícipes de la alegría que irradia el Gordo de Navidad. Joaquín Prat, José María Alfageme, José Luis Arriaza, Ramón García, y los últimos años, Cristina López Schlichting y Goyo González. Sin olvidar a quienes nos cuentan los premios y hablan con los niños de San Ildefonso desde la sede central de Loterías y Apuestas del Estado en Guzmán el bueno (hace años) o desde el Teatro Real en las últimas citas del Sorteo Extraordinario: Elsa González, Eva Revenga y Mónica Álvarez. Una experiencia de la que tengo algún que otro recuerdo, en especial, de los bocadillos de jamón a media mañana, bocadillos reconstituyentes, después del madrugón que se dan quienes narran el sorteo in situ.

Pero vamos con la historia del sorteo en esta nuestra cadema de emisoras. A lo largo del tiemp hemos contado e incluso cantado como los niños de San Ildefonso, y si hace falta disfrazarse, uno se disfraza. Todo por contagiar la alegría a nuestros oyentes

Audio Así nos contaron en 2018, Cristina López Schlichting y Goyo González, el Sorteo de Navidad

Los sorteos de Navidad de 1986 y 1987 fueron muy accidentados. Su repercusión aún está presente en quienes los vivieron de alguna u otra forma. Seguro que nunca lo ha olvidado la niña del Colegio de San Ildefonso que en 1986 se equivocó en la cuantía del premio y no llegó a cantar el Gordo y como el destino es muy suyo, en su tabla también salió el segundo premio, que tampoco consiguió cantar. Algo similar ocurría en 1987, salía el 20.064 y los niños se volvieron a equivocar y cantaron un premio menor. Cuando el supervisor de la tabla se dio cuenta se armó, nunca mejor dicho, la marimorena y Radio Popular estaba allí.

Aquel 22 de diciembre de 1987, al frente del programa especial de COPE estaba Joaquín Prat, sin duda uno de los presentadores más importantes de la radio y la televisión en España.

Audio El sorteo de Navidad de 1987 pasó a la historia por la equivocación al cantar el Gordo. Joaquin Prat estaba al frente del programa especial de COPE

Normal que haya muchos nervios entre los niños de San Ildefonso el 22 de diciembre, de ahí que algún error que otro pueda suceder, pero no es lo normal. Como tampoco es habitual que los mismos niños o uno de ellos repita varios años cantando el Gordo. Esto es lo que ocurría con Fernando Gamucio y ahí estaba el micrófono de COPE para hablar con él con otro histórico de esta nuestra radio, Alberto Rubio.

Audio En 1992, el niño de San Ildefonso, Fernando Gamucio, repetía al cantar el Gordo

En este repaso al sorteo más importante del año, al menos el más emocionante, de la Lotería en la Cadena COPE no podía faltar José María Alfageme, sin duda, uno de los presentadores que durante más años nos contagio la alegría de este día junto a una de nuestras compañeras que nos dejó excesivamente joven, Mónica Adánez. Entre Alfageme y Mónica hacían un tandem muy especial en la restransmisión del sorteo

Audio José María Alfageme presentó el Sorteo de Navidad durante muchos años

En 2011 llegaba a COPE, Ramón García, Ramonchu y como gran presentador de programas de entretenimiento no podía faltar conduciendo el sorteo del 22 de diciembre. Nada se le resiste a este gran presentador, ni las vaquillas, mucho menos las campanada y en su haber no podía faltar este gran evento

Audio Ramón García fue el conductor del sorteo en 2014

Año tras año les hemos contado, con toda la emoción que requiere, el sorteo de Navidad. Este 22 de diciembre la emoción volverá a nuestras ondas y se nos pondrá el vello de punta cuando los niños de San Ildefonso canten el Gordo. Nos alegraremos por los que resulten premiados, y si no nos toca ni un reintegro, el 23 volveremos a presumir de tener mucha salud.

Audio Una señora agraciada con el Gordo en 1997

Y este año, por si se lo preguntan, volverán a contarnos todo lo que suceda en el Teatro Real de Madrid, Cristina y Goyo, ¿aparecerán de nuevo disfrazados?