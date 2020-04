Trucos para regular el sueño durante el aislamiento

En este largo plazo de aislamiento, que ya ha alcanzado un mes por la crisis del coronavirus y que al menos se va a prolongar dos semanas más, los cambios de hábitos y rutinas han alterado por completo nuestro día a día. Las medidas de prevención contra el contagio nos impiden salir de casa, por lo que nuestro esfuerzo físico se reduce considerablemente. Después de varios días en esta situación, mucha gente comienza a tener importantes dificultades para conciliar el sueño por las noches. Llegamos a las últimas horas del día muy descansados, dormimos mal y las mini-siestas acaban alterando por completo nuestro descanso.

¿Qué podemos hacer para evitar esta situación? Paco Dávila, profesional de uno de los gimnasios de más prestigio y nivel de la capital de España como es Reebok Sports Club La Finca, ha estado de nuevo este viernes el consultorio "Puesta en forma y hábitos de vida" en COPE para dar respuesta a esta y otras preguntas formuladas por los usuarios en el correo participacion@cope.es. El entrenador nos ha explicado que una vida sana tiene tres patas fundamentales: entrenamiento, alimentación y el descanso. "La gente entrena mucho, come bien pero no prestan mucha atención al descanso. Parece que dormir poco es hasta bueno porque aprovechas más el día. Estamos equivocados: hay que dormir todo lo necesario y lograr que el cuerpo y la mente se reactive", ha dicho.

Pero, ¿por qué no somos capaces de dormir por la noche? Existe una razón. "Los ritmos circadianos marcan lo que el cuerpo debe hacer en función de cada hora. En las doce primeras horas del día, siempre que haya luz, el cortisol está activo y va bajando poco a poco conforme pasa la jornada. Cuando baja suficientemente, la melatonina, que es la hormona del descanso, empieza a subir. Si tenemos mucha luz por la noche o con elementos que nos activen, la línea de la hormona del estrés se mantiene alta en momentos en los que debería estar baja", ha contado.

Dávila pone sobre la mesa algunas soluciones. La primera es no levantarnos tarde. "Debemos madrugar para activarte. No podemos levantarnos más tarde de las 07.30h.", ha dicho. Después, hay que hacer "tareas demandantes de energía". Por las noches, es muy importante "eliminar el consumo de bebidas que no sean el agua y cenar cuando aún haya luz para no ingerir alimentos tarde", ha dicho. En cuanto a las tecnologías que usamos, el entrenador también recomienda "bajar las luces para que la parte de tu cerebro que tiene más estimulación se relaje", ha señalado. Para aquellos que aún así sigan presentando dificultades para conciliar el sueño, el entrenador también recomienda tomar triptófano, un precursor de la melatonina.

