Llegan los glúteos y el 'Six pack', volumen II (26)

¿Recordáis en qué clase nos encontramos ya, familia? Hoy es la sesión número veintiséis desde que empezamos juntos el inicio del confinamiento. Y parece que estamos cerca que comenzar a salir a la calle, a hacer algo de ejercicio. Por esta razón, el monitor de Grupo COPE y creador del método 'Health and Sport Community', Paco Dávila, os agradece que hayáis estado con él durante todo este tiempo. Aunque ya os adelantamos que aquí vamos a seguir haciendo vídeos, algunos con entrenamientos y otros con tutoriales.



Este miércoles, por ejemplo, vamos a llevar a cabo un tutorial práctico. Este estará basado en dos clases que hicimos la semana pasada. Por aquel entonces, realizamos actividades orientadas al 'Six pack', -que se refiera al abdomen-, para tener bien potente esa parte de nuestro cuerpo por medio de planchas frontales. Podéis ver la publicación de la semana pasada haciendo click en el siguiente enlace. Este hipervínculo os servirá para conduciros a la publicación titulada "Si no conoces el 'six pack', este es tu vídeo".



En esta ocasión, os orientaremos con el abdomen para que seáis capaces de elegir vuestro nivel, qué ejercicios podréis realizar, cuál podréis variar, etc. Y vamos a hacer exáctamente lo mismo con los glúteos. Al igual que con el 'Six pack', Paco Dávila ya os lo estuve enseñando en un tutorial hace unos días. Os invitamos de nuevo a que pinchéis en este otro link para que logréis disfrutar de "El secreto para entrenar tus glúteos". De esta manera, los trabajaréis con ejemplos prácticos.



A día de hoy os sentiréis en buen estado de forma, pero recordad, solo si habéis seguido todas nuestras clases. Si esto no es así, tenéis la oportunidad de echar un ojo a las publicaciones anteriores de 'Entrénate frente al aislamiento'. Por si no lo sabéis, tanto la plataforma online de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar cuentan desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado. Aunque, si ya los habéis visionado, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!