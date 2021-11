El Ministerio de Transición Ecológica destaca en tercera edición Premios BASF

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido uno de los galardonados más destacados en los III Premios BASF a la mejor práctica de Economía Circular en España, que se han entregado hoy en Madrid, gracias al proyecto Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular.

Esta herramienta ha sido creada para la sensibilización y divulgación de los principios de circularidad en el sector productivo y para fomentar la conexión sectorial e intersectorial mediante casos de éxito que puedan ser escalables.

El director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio, Ismael Aznar, ha valorado este reconocimiento a Mejor iniciativa pública como la consolidación de la imagen de las empresas españolas en los canales institucionales y, por tanto, un refuerzo para la Marca España.

En la entrega de premios ha estado presente el presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Joan Capdevila, que ha señalado que todos somos conscientes de que el actual modelo de producción y consumo de recursos es insostenible ya en el presente.

Junto a él han participado los organizadores de la iniciativa: el director General de BASF en España, Carles Navarro, y el presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Marc Gómez.

Navarro ha profundizado en la conversación abierta por Capdevila y ha añadido, durante el acto, que desde el mes de julio, a nivel global, consumimos recursos que la Tierra ya no puede regenerar.

Por eso, desde su compañía entienden que la sostenibilidad pasa por la circularidad, ya que desde su experiencia pocas cosas hay que no se puedan aprovechar, por lo que se deben poner en marcha sistemas para potenciar el reciclaje y la reutilización.

Estos premios son, precisamente, un reconocimiento a aquellas organizaciones y profesionales que comparten con nosotros el ADN de la circularidad, ha añadido.

En la categoría de Mejor práctica circular en grandes empresas, Grupo Calvo ha sido elegida por conseguir la valorización de cerca de 100.000 toneladas de residuos, pasando del 57,7 % en 2018 al 91,11 % en 2020.

En este sentido, la herramienta digital Too Good to Go, ganadora en la sección de Pymes, ha evitado, desde sus comienzos en septiembre de 2018, según sus estimaciones, el desperdicio de más de 5.000 toneladas de alimentos.

El periodista ambiental y naturalista José Luis Gallego ha realizado una intervención en la que ha abogado también por un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono, basado en el respeto a los límites que nos marca el planeta y que, en su opinión, nunca deberíamos haber sobrepasado.

Los premios otorgados por BASF no solo tienen en cuenta organismos consolidados, por lo que han decidido incluir la Mejor start-up circular Gravity Wave, quienes han transformado unos 100.000 kg de redes de pesca abandonadas en el mar en productos de valor.

En declaraciones a EFE, la experta en consultoría Marynes Rojas y vencedora en esta edición la categoría de Divulgación ha dicho que es importante que existan estos espacios para dar voz a nuevas formas de crear contenidos, que permitan lograr la transformación que como sociedad y negocios se necesita alcanzar.

Por último, el premio a la Mejor práctica en el mundo académico ha sido para la Universidad de Navarra y el grupo Green Tecnun, integrado por alumnos del centro que participan de forma voluntaria, para reducir la huella ambiental del campus.