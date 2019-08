Los ecologistas pedirán a Sánchez el próximo lunes mayor ambición climática

Las organizaciones de ecologistas aprovecharán su reunión con Pedro Sánchez convocada para este próximo lunes, como parte de la ronda de contactos del presidente en funciones con colectivos sociales, para insistir en la necesidad de atajar ya la crisis climática con más ambición y contundencia.

La fecha, a falta de concretar lugar y hora, aunque previsiblemente por la mañana, la han avanzado hoy a EFE responsables de las asociaciones medioambientales convocadas, entre las que se encuentran Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, según las fuentes.

La urgencia en favor de una mayor ambición climática, así como el compromiso de abordar de una vez por todas el grave problema de la degradación de la biodiversidad son algunos de los ejes de las reivindicaciones de los ecologistas.

Al menos así lo es para Greenpeace, según ha explicado a Efe su director en España, Mario Rodríguez, quien ha precisado que esas reclamaciones de su asociación son bien conocidas porque forman parte del documento de 69 medidas irrenunciables de la organización, recientemente presentadas con motivo de las ultimas elecciones generales.

Aunque la reunión con Pedro Sánchez es "una nueva oportunidad" para exponer sus peticiones, Rodríguez ha reiterado "la independencia" de su organización por encima de todo, tras precisar "que no formará parte de ningún espacio común" de carácter político, porque eso a quien le incumbe no es a una organización ambiental, si no a quien ha sido elegido en las urnas para ello.

"Nosotros no formaremos parte de ningún partido político", ha insistido el responsable de Greenpeace.

Además de la crisis climática, el tema de la degradación de la biodiversidad también preocupa mucho a los ecologistas porque lleva mucho tiempo "en segundo plano" en las agendas políticas.

Desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva Asun Ruiz, ha dicho a EFE que su organización insistirá en la urgencia de frenar la crisis climática, pero también en el problema de la degradación del suelo o de la deforestación, especialmente en este país "llamado a ser lamentablemente el desierto de Europa".

"Pediremos -ha dicho- que se constituya ya un Gobierno y que además éste se comprometa con la acción climática y ambiental en todas sus vertientes (agua, agricultura, etc) con políticas vertebrales, y que además España lidere la lucha contra el problema a nivel internacional.