Las obras de Interior en la valla de Melilla causan daños en 29 especies, dice estudio UGR

Las obras que el Ministerio del Interior está realizando en la valla fronteriza entre España y Marruecos en Melilla, concretamente en la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Aguadú, ha provocado que 29 especies hayan resultado altamente dañadas, según un informe de la Universidad de Granada (UGR).

Esta es una de las conclusiones del informe científico que la Ciudad Autónoma de Melilla encargó la semana pasada a la UGR sobre los daños que estas obras están provocando en la ZEC de Aguadú, que la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza pidió, sin éxito, que pararan.

En rueda de prensa, el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Manuel Ángel Quevedo, ha dado a conocer este informe y ha avanzado que la Ciudad Autónoma de Melilla se encuentra elaborando un informe jurídico sobre este asunto, que tiene pinta de que va a terminar en un proceso judicial y sobre el que piensa informar a las autoridades ambientales europeas.

Las obras están afectando gravemente al entorno natural en el que se encuentra porque, según ese estudio, han modificado sustancialmente el paisaje y la geología del lugar en alrededor del 65 % de su recorrido lineal en esta ZEC, que cuenta con, aproximadamente, 6,5 hectáreas.

De ellas, alrededor de 2,7 hectáreas ahora aparecen recubiertas de residuos terrígenos blanquecinos por las obras, en las que ha sido removido el suelo o ha sido cubierto por grandes bloques de desecho desplazados de su posición inicial por el desarrollo de las obras, con la correspondiente eliminación de la vegetación.

El informe de la UGR incluye una relación de algunas de las especies importantes que han resultado altamente dañadas como consecuencia de las obras, concretamente 29.

Además, resalta la eliminación de los tres únicos ejemplares de palmito (Chamaerops humilis) que se conservaban en la flora silvestre natural de Melilla; 17 ejemplares de jara blanca (Cistus albidus); cinco de torvizco (Daphne gnidium), especie que ahora se ha de considerar extinta en nuestra flora silvestre; uno de los dos ejemplares de araar que conservaba la ZEC (Tetraclinis articulata); y 22 ejemplares de la joya más valiosa de nuestra flora, la jarilla cabeza de gato (Helianthemum caput felis), presente en la Directiva Habitat.

Asimismo, la UGR insta a esperar para ver la influencia real de las obras en el comportamiento de aves migratorias de alto valor ecológico, especialmente de rapaces como el halcón tagarote, (Falco pereginoides) y el cernícalo primilla (Falco naumanni) y de aves marinas como la gaviota de pico rojo (Ichthyaetus audouinii).

El consejero ha destacado la gravedad de la situación y no ha ocultado su malestar por la actitud del Ministerio del Interior en esta obra, ya que no han sido atendidas ninguna de sus solicitudes para que pararan los trabajos, habida cuenta que este lunes han vuelto a meter máquinas en esa zona protegida sobre la que no se ha hecho el menor estudio.