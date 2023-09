La Junta sostiene que no se puede saber si el ciervo abatido en Zamora era "Carlitos"

La Junta de Castilla y León ha sostenido que no hay forma de saber si el ciervo abatido el martes por la tarde en Linarejos (Zamora) era "Carlitos", el venado al que alimentaban los diez vecinos de esa aldea de la Sierra de la Culebra y por el que se movilizó esa población para pedir su indulto en una campaña que logró más de 54.000 apoyos a través de Internet en una semana.

Ante lo sostenido por los vecinos, que dicen haber identificado al ciervo abatido a partir de las marcas en una de sus orejas y en el cuerpo, la delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García, ha declarado a los periodistas que "no hay forma de saber si ese ciervo es ese al que le ha puesto nombre la gente del pueblo porque no están identificados".

Ha recordado que los ciervos "no son animales domésticos que puedan tener chip" como los perros, sino que son salvajes y además son "susceptibles de ser cazados, en este caso, porque son una especie cinegética".

Por ello, la delegada territorial de la Junta en Zamora ha defendido que ese abatimiento está dentro de los cupos de caza previstos y se llevó a cabo "en una zona de caza alejada" del casco urbano de Linarejos, en el marco de la actividad cinegética permitida, por lo que es "conforme a la legalidad".

Respecto a si se trata de "Carlitos", ha reiterado que no hay modo de saberlo, ya que "puede que ese ciervo al que se refieren los vecinos se haya ido a otro sitio, puede que esté en otra parte, no lo podemos saber con ninguna claridad, no tenemos identificación para saber el ciervo que es".

La aparición del cadáver de ese ciervo, desmembrado, sin su cornamenta de catorce puntas y sin parte de la cabeza, ha causado la indignación de vecinos de la zona como Pilar Devesa o Julio Fernández, quienes han declarado a EFE que no tienen dudas de que se trata de "Carlitos" y han lamentado que no se haya atendido su petición para salvar ese ejemplar cuando había otras zonas de la Sierra de la Culebra en las que abatir cérvidos.

El hallazgo del ciervo muerto en el paraje de Ramisqueo ha llevado a agentes del Seprona a desplazarse al lugar y abrir un acta de inspección en la que se han detallado las circunstancias en las que ha aparecido el cadáver.

Devesa ha sospechado que el hecho de que apareciera mutilado tenía como finalidad que no se reconociera que era "Carlitos" y ha lamentado que se haya matado al cérvido horas después de que Ecologistas en Acción presentase un escrito ante la Junta de Castilla y León para pedir que se indultara al ciervo y se suspendiera la caza de ese animal en época de berrea como la actual.

Al respecto, el vecino de la zona y coordinador provincial de Ecologistas en Acción de Zamora, Julio Fernández, ha tildado de "cruel" la forma en la que se le ha dado muerte después de la movilización que ha habido en toda España para "salvar a Carlitos".