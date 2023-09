La Junta sobre Doñana: "Llama la atención que la Fiscalía actúe ahora y no antes"

El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha afirmado este viernes que a la Junta "le llama la atención" que la Fiscalía "actúe ahora y no lo haya hecho a lo largo de los últimos años, en referencia a la decisión de abrir diligencias para investigar las extracciones de agua subterránea en Doñana.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, según informó ayer, tramita diligencias preprocesales para determinar la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea del espacio natural protegido de Doñana, con afectación a los tipos de hábitats protegidos situados en la zona protegida.

En declaraciones a los periodistas en Jaén durante la inauguración de Ibercaza, el también portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado que la Junta siempre va a "estar a favor de que se cumpla la ley y de que se penalice a aquellos que infringen la ley".

No obstante, ha señalado que "la persecución de los delitos debe ser una constante siempre, todos los meses del año, no solo cuando políticamente interese", tras lo que ha mostrado su extrañeza por que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "actúe ahora y no lo haya hecho antes". EFE.

