Internet, coladero de especies exóticas invasoras, según los expertos

La compraventa de mascotas es una de las principales vías de entrada en España de especies exóticas invasoras (EEI) e internet se posiciona como en el mayor mercado de animales y plantas prohibidas ante la dificultad de controlar los cientos de miles de anuncios que se publican.

"Difícilmente verás especies prohibidas en una tienda física o en webs registradas, salvo por desconocimiento. Cuando se detectan, se les avisa y las retiran de la venta", según el presidente de la Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de Compañía (Aedpac), Adolfo Santa-Olalla.

El problema está en los cientos de miles de anuncios que hay en internet, la mayoría de particulares, ofertando animales o plantas de forma alegal (sin facturas ni controles) o ilegal (especies cuya venta está prohibida por su carácter invasor o por estar protegidas), ha añadido.

"Esto tiene mal arreglo porque publicar un anuncio no es delito, el delito se produce cuando se ejecuta la venta" y no hay recursos para perseguir a los infractores, según Santa-Olalla, que ha añadido que, además, los jueces no están por la labor de autorizar órdenes de registro de domicilios y se centran en perseguir redes organizadas.

No obstante, el verdadero problema llega cuando estas y otras especies son abandonadas en el medio natural.

"La gente debe entender que los animales no se deben soltar. Si no lo quieres o no lo puedes tener, devuélvelo o sacrifícalo, porque el 99 % morirá igualmente al no estar adaptado y ese 1 % que sobrevivirá causará daño al medio ambiente", ha aseverado.

Se calcula que en España se abandonan unos 300.000 animales al año, muchas veces porque se regalan a personas que realmente no los quieren o no los pueden mantener, según la responsable del Programa de Especies de WWF España, Laura Moreno.

"Las mascotas son para toda la vida, no son juguetes (...)" y, en muchos casos, su llegada al medio natural genera problemas ecológicos, sociales y económicos muy importantes.

Ante la duda de si lo que estamos comprando es "legal" o adecuado, podemos consultar en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica el catálogo de EEI y el listado de especies alóctonas (susceptibles de convertirse en invasoras y cuya importación debe ser autorizada).

Además, están los catálogos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) que persiguen frenar la venta de especies protegidas en origen.

"El comercio por internet está en auge y es muy difícil de controlar, independientemente de que haya listados", ha lamentado Moreno, que ha subrayado que aunque muchos de los vendedores de internet son particulares, también hay profesionales del mundo de las mascotas que utilizan esta vía para vender especies prohibidas.

Según ha podido comprobar EFE, hay multitud de anuncios en diversos portales de internet en los que se venden, "donan" o "buscan" ejemplares incluidos en los citados catálogos.

Otro de los problemas estriba en que otras especies, por ejemplo el plumero de la pampa (planta usada en decoración), se venden a través de páginas web radicadas en el extranjero, lo que supone un "limbo jurídico inabarcable", han apuntado desde Life Stop Cortadería.

STOP COMERCIO INVASORAS

Conscientes de esta problemática y ante la llegada de la Navidad, en la que regalar mascotas es una de las opciones estrella, Life Invasaqua ha lanzado la campaña "Stop Comercio Invasoras" con la que pretende hacer llegar recomendaciones y buenas prácticas a todos los sectores implicados, tanto comerciantes como consumidores.

Ya se han adherido a esta campaña Aedpac, AEMS Ríos con vida, ANSE, Darwin Eventur, Asociación Española de Educación Ambiental, GEIB, Grefa, Introduce Bird Interaction Survey, Ministerio para la Transición Ecológica, Ivasoras.pt, Meles, ICNF y Life Stop Cortadería.

El comercio electrónico de fauna y flora exóticas ha aumentado exponencialmente en los últimos años y muchas de estas especies, pese a no estar incluidas en catálogos, presentan potencial invasor que puede dar lugar a impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad nativa, la economía y la salud.

Además, aun siendo ilegal, es posible encontrar online EEI, han denunciado desde Life Invasaqua, proyecto cofinanciado con fondos europeos sobre especies exóticas invasoras de agua dulce y sistemas estuarinos de España y Portugal.