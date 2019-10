Hallan tres nuevas especies de hongos consideradas hasta ahora como una sola

Un equipo internacional de científicos ha descrito tres nuevas especies de hongos que inicialmente estaban consideradas como una sola -el Phallus indusiatus, radicado en la Amazonía-, según un comunicado del Real Jardín Botánico/CSIC.

Esta especie tropical de la familia Phallaceae (Basidiomycota) fue descrita en 1798 por Etienne Pierre Ventenat, aparece en suelos de bosques ricos en restos leñosos y se la conoce popularmente como velo de novia por el indusio o estructura protectora similar a una membrana de color blanco que la recubre.

El hongo estaba clasificado hasta ahora como "cosmopolita" por entender que podía desarrollarse en ecosistemas de todo el mundo, pero un estudio de los científicos publicado en la revista especializada 'MycoKeys' de Bulgaria demostró que distintas especies pueden mostrarse bajo una apariencia similar, aunque estén separadas genéticamente.

El equipo de investigadores estaba integrado por expertos brasileños del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, la Universidad Federal da Bahia y la Universidad Federal do Rio Grande do Norte, japoneses del National Museum of Nature and Science de Tokio y la española María Paz Martín Esteban, micóloga del Botánico.

Tras desarrollar diversos análisis moleculares en una muestra del Phallus indusiatus, los científicos descubrieron que existían tres especies diferentes, cada una con caracteres únicos como la volva o estructura en forma de copa en la base del pie, que es de color blanco en el tipo de hongo ya conocido, pero además tiene escamas en el Phallus squamulosus.

En el caso del Phallus denigricans es de tinte marrón al madurar y, en el Phallus purpurascens, es púrpura.

El estudio muestra una clara congruencia entre los datos morfológicos detallados y los análisis filogenéticos de ADN realizados en las tres nuevas especies descritas, que comparten mismo nicho ecológico" con la ya conocida, ha indicado la investigadora española.