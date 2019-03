Grupos ecologistas instan a acelerar medidas contra los plásticos

Grupos ecologistas han instado este jueves al Gobierno a acelerar medidas para combatir la contaminación por plástico y sus efectos nocivos sobre la naturaleza y los ecosistemas tras la medida anunciada este miércoles por el Parlamento Europeo para que desaparezcan los de un solo uso a partir de 2021.

La organización Amigos de la Tierra insta a las autoridades españolas a acelerar la adopción de medidas para combatir los efectos nocivos del plástico sobre la salud y la naturaleza, para lo que se hace eco de un informe internacional.

El estudio "Plástico y Salud: el coste oculto de un planeta de plástico", publicado en febrero pasado, recoge diferentes investigaciones sobre los efectos y riesgos de toxicidad que produce este material sobre la salud humana y los ecosistemas, ha explicado a EFE la responsable de comunicación de la organización ecologista, Teresa Rodríguez Pierrad.

"Celebramos las medidas históricas" (en referencia a la aprobación por el Parlamento Europeo este miércoles de la prohibición a partir de 2021 de los plásticos de un solo uso), pero son necesarias "medidas más ambiciosas contra el plástico", ha recalcado Rodríguez Pierrad.

"Ahora hay que seguir ahondando en las medidas y seguir dando pasos hacia adelante", ha aseverado la responsable de comunicación de Amigos de la Tierra.

El informe del que se hace eco Amigos de la Tierra aúna diferentes investigaciones relativas a los distintos riesgos de toxicidad que supone este material para el cuerpo humano en cada una de sus etapas de su ciclo de vida, según un comunicado de la organización.

Ha sido elaborado por el Center for International Environmental Law (CIEL), Earthworks, Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), Healthy Babies Bright Futures (HBBF), IPEN, Texas Environmental Justice Advocacy Services (t.e.j.a.s.), University of Exeter, y UPSTREAM.

El documento permite visualizar los efectos nocivos del plástico en todos sus ciclos de vida: desde su origen con la extracción y transporte del petróleo, en las refinerías y fabricación, pasando por sus diferentes usos en la alimentación, en el textil, en los juguetes, en los muebles, en la industria del automóvil, entre otros, hasta los impactos finales de gestión como residuo.

Las afecciones, según los investigadores, incluyen las cancerígenas prácticamente en todo el ciclo de vida de los plásticos, las cardiovasculares por la ingesta de microplásticos, o las relacionadas con el sistema nervioso y reproductivo, así como las enfermedades inmunosupresoras, entre otros impactos.

Según Amigos de la Tierra, las conclusiones del estudio señalan que "las incertidumbres y las carencias de conocimiento a menudo bloquean el desarrollo de regulación y la capacidad de los consumidores, entidades y responsables políticos, a tomar decisiones responsables".

Greenpeace señala en un comunicado que tras el acuerdo "sellado" anoche en la Eurocámara por 560 votos a favor, 35 en contra y 28 abstenciones, ahora la Directiva (que había sido aprobada en diciembre pasado, pero debía pasar este trámite) pasará al Consejo Europeo, donde tendrá que ser ratificado el 9 de abril.

Posteriormente, la Comisión hará pública la Directiva y se convertirá en la "nueva ley europea contra el plástico", que tendrá un plazo de dos años para ser implementada en los países miembros de la Unión Europea.