Experto aboga por “restar” emisiones de CO2, "no solo reducirlas"

Sergio Jiménez Foronda

La lucha contra el cambio climático se hace con iniciativas que van a reducir emisiones de gases como el CO2, pero sigue habiendo emisiones, y lo que hay que hacer es restar más, por ejemplo con plantas especiales para ello, ha afirmado a Efe docente del Máster Industria 4.0 de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Miguel Ángel Sánchez.

Sánchez (Bilbao, 1970), miembro del grupo de investigación Industria, Energía y Sostenibilidad (InES) de la UNIR, ha explicado que esta resta se puede hacer con un camino bastante novedoso y una línea de trabajo que se denomina de emisiones negativas, en la que se enmarcan las plantas de captura de CO2, con ejemplos de ello en Escocia, pero también en España "aunque en nuestro caso, ahora no se da uso a esa instalación".

Ha explicado que en Escocia se instalará una planta de captura de este gas de efecto invernadero en 2026, que funcionará a partir de la entrada del aire normal, que canaliza a través de un sistema en el que inyecta un compuesto que reacciona con el CO2 y lo captura.

Después, ha proseguido, en esta planta se realiza un proceso bastante complejo en el que se separa el CO2 y se convierte en un gas que se pretende inyectar luego en yacimientos vacíos de petróleo de gas que hay en la zona.

Este tipo de plantas sirven para almacenar el CO2, pero luego hay que hacer algo con el gas que se captura", entonces, ese CO2 se puede reutilizar o almacenar, "con una técnica que es bastante habitual y se utiliza, por ejemplo, en centrales térmicas, ha precisado.

Ahora mismo, el planeta está tan sobrecargado de gases de efecto invernadero, entre los que el CO2 es el más numeroso, que, o limpiamos el aire y reducimos las concentraciones de CO2 que tenemos, o esto nos acabará matando, ha asegurado.

Sánchez ha incidido en que las únicas soluciones que pueden permitir esto son las de emisiones negativas, es decir, aquellas que restan CO2 del planeta y limpian el aire de forma directa.

Lo que creo que nos puede salvar es, a parte de todo eso que estamos haciendo con la reducción de emisiones, es ir también a técnicas de eliminación, ya que el problema es de tal calibre que no solo el objetivo de emisiones cero es difícil, sino que tiene que haber una reducción de gases contaminantes actuales tanto en la atmósfera como en el mar, ha subrayado.

Respecto a qué iniciativas de resta de emisiones de CO2 se han realizado en España, ha remarcado que ha habido importantes impulsos, se creó la Ciudad de la Energía en Ponferrada, donde hay una planta de captura de CO2 muy importante hecha con una inversión en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esa planta es espectacular y tiene un funcionamiento increíble, pero lo que pasa es que no la rematamos y, ahora mismo, no se le está dando uso, y es una pena como está, la verdad es que me encantaría que se retomase porque no le sacamos el partido que se debería, ha concluido. EFE

1011796

sjf/ep