Estudio cifra pérdidas de hasta 71,5 millones en fuego sierra de la Culebra

Un estudio de la Universidad de Salamanca sobre la zona afectada en el incendio forestal que arrasó más de 25.000 hectáreas en la sierra de la Culebra el pasado mes de junio calcula pérdidas por valor de entre 71,5 y 35,7 millones de euros en sus servicios ecosistémicos.

Estos servicios definen los recursos y procesos de los ecosistemas que benefician a los seres humanos y se clasifican en tres tipos principales: de aprovisionamiento (agua, comida, etc.), de regulación y mantenimiento (clima, control de inundaciones, calidad del aire, etc.) y culturales (recreación, disfrute estético, etc.).

Para evaluarlos económicamente se emplea proyecciones de los precios de mercado -por ejemplo, a partir de un kilo de setas, el valor de todas las que puede haber en la zona-, evaluación de costes evitados gracias a su existencia -por ejemplo, cuantos daños ha evitado la vegetación de ribera al contener una posible inundación- y elaboración de encuestas -por ejemplo, cuánto está dispuesto a pagar el ciudadano para conservar una zona natural-.

El análisis, elaborado por investigadores del departamento de Economía aplicada de la Universidad de Salamanca y publicado por la plataforma digital The Conversation, utilizó cerca de 140 estudios primarios de cultivos, pasto, matorral y zona forestal para presentar dos escenarios finales.

El primero considera la pérdida de todos los servicios ecosistémicos de la superficie afectada, sea cual sea el nivel de afectación, y calcula unas pérdidas equivalentes a 71.520.977 euros.

El segundo estima la diminución del valor de estos sistemas en un 100 % en el área destruida, un 50 % en el área dañada y un 25 % en el área posiblemente dañada y calcula las pérdidas totales en 35.744.672,9 euros.

Si bien el documento advierte de que se trata de "estimaciones que distan de ser perfectas" también señala que "no anulan la conclusión principal": un incendio como el de la sierra de la Culebra supone pérdidas para la sociedad en los servicios de regulación y culturales que pueden "ascender a decenas de millones de euros al año".

Se trata de cifras "enormes, incluso comparadas con las pérdidas que se estiman de forma tentativa para los servicios ecosistémicos tangibles de aprovisionamiento" que en este caso incluyen miel, castañas, setas, cotos de caza y otros conceptos y que, según algunas estimaciones preliminares, rondan los 5 millones de euros.

El informe, presentado en la localidad de Villanueva de Valrojo (Zamora) en plena zona afectada por el incendio, señala que los vecinos "eran plenamente conscientes" de lo perdido pero se pregunta "si el conjunto de la sociedad española es también consciente de esta realidad y cuánto está dispuesto a hacer para ser consecuente con ello".