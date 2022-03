ERC celebra la ampliación del trámite de la ley de residuos en el Senado

El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha recibido la ampliación del plazo de tramitación de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular -actualmente en el Senado- como "una oportunidad" para mejorar la norma y "proteger" el canon catalán.

Así lo han señalado desde este partido, que junto al resto de grupos parlamentarios estaba llamado a debatir y a votar la ley de residuos este miércoles, pero finalmente lo hará en el siguiente pleno convocado -dos semanas después de lo previsto-, según ha anunciado hoy la portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Eva Granados.

Granados ha justificado en rueda de prensa la decisión como una forma de "seguir buscando acuerdos" con otros grupos parlamentarios, que siguen sin estar convencidos con algunas cuestiones que contempla el proyecto legislativo, como la introducción de un impuesto de vertido e incineración a nivel nacional, que a juicio de ERC, empeorará el efecto de su propio tributo.

Así, desde este grupo han recalcado la "oportunidad" que representa la ampliación del plazo para "proteger" el canon y "mejorar" una ley que consideran necesaria pero "insuficiente" e "injusta" con las administraciones que "habían hecho el trabajo para cumplir con los objetivos de recogida de residuos según los marcos europeos".

Tal y como está redactada ahora la norma, que sustituirá a la actual ley de residuos y transpondrá las directivas europeas- la gestión del impuesto por vertido e incineración sería cedida a las comunidades autónomas, pero según ERC centralizar y unificar ese sistema hará que la tasa no mantenga el carácter finalista, que no revierta "directamente dentro del ecosistema" y que, en consecuencia, no favorezca la economía circular.

"La inacción del Gobierno español durante diez años no puede resolverse a expensas de los catalanes", han aseverado, y han agregado que "el Parlament es y tiene que ser soberano para decidir su propia política de residuos, clave en la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular".