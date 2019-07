Ecologistas alertan a una misión europea de las amenazas a Doñana

Representantes de Ecologistas en Acción y WWF ha alertado hoy miércoles a la misión del Consejo de Europa que hasta mañana visita Doñana de los riesgos y amenazas que sufre este espacio natural, como la escasez de agua, el almacenaje de gas, la falta de permeabilidad o la descatalogación de montes.

En declaraciones a Efe, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha indicado que ha transmitido a los miembros de la misión la preocupación por la "sobrexplotación" del acuífero y por el "fracaso de la gestión del agua", más allá de medidas como el cierre de pozos o la aplicación del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte.

Asimismo, ha manifestado que cuando para hacer frente a la situación se propone algo como un trasvase desde otras cuencas "se está demostrando que no se ha sido capaz de mantener la cuenca propia en buen estado y equilibrio; no ha habido grandes sequías y, aun así, no se ha conseguido recuperar el acuífero".

Esta preocupación también ha sido trasladada a los miembros del Consejo de Europa por Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, quien además ha abundado en el problema de la descatalogación de montes que se pretende llevar a cabo en el entorno de Doñana que "sumarían más de 200 hectáreas"; o el proyecto para un almacén de gas.

También ha abordado el asunto de la permeabilización de Doñana y ha apuntado la necesidad de prorrogar el programa Doñana 2005 de forma que "se recupere íntegramente el estuario del Guadalquivir y se extienda a todo él la protección; sería el mejor regalo que podíamos hacerle a Doñana en su 50 aniversario".

Por último, les ha mostrado un vídeo de "las basuras que ha dejado el tránsito de las hermandades rocieras por el espacio natural".

Los conservacionistas esperan de esta visita una propuesta de resolución que "exija a las administraciones un calendario de cumplimiento, unas medidas concretas y el compromiso de revertir la situación actual".