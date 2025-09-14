En tiempo de Juego
Andrés Temiño, el Robin Hood español, en Tiempo de Juego: "Mi cabeza explotó y no fui capaz de ir a los Juegos"
El doble campeón mundial explica en Tiempo de Juego cómo es su deporte y desvela los problemas mentales que le obligaron a renunciar a los Juegos Olímpicos de París pese a ser uno de los favoritos.
