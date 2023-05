La crisis climática provoca ya movimientos migratorios, sobre todo en África

El cambio climático ya provoca "movimientos migratorios masivos", sobre todo a nivel interno en países de África, debido a sequías, falta de agua potable o degradación del suelo, según un informe del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la Fundación Friedrich Naumann.

El informe, "Climate change and migration. Understanding factors, developing oportunities in the Sahel Zone", deriva de una investigación conjunta entre el IEMed y la Fundación, que ha revelado que "la movilidad humana es ya una forma de adaptación a la crisis climática".

Entre las conclusiones del estudio figura que "el cambio climático es un importante impulsor de la migración interna, ya que rara vez tiene lugar a través de las fronteras, pero se espera que las regiones del Sahel y del norte y oeste de África sigan patrones y tendencias de movilidad humana".

En el oeste del continente "se están multiplicando los problemas y riesgos, sobre todo los relacionados con la erosión costera y la urbanización"; mientras que, en el norte, entre otros factores, "que los recursos de agua existente sean limitados es lo que provoca vulnerabilidad".

Otro de los "principales hallazgos" de la investigación es que "las variaciones del cambio climático, de evolución lenta, y sus consecuencias negativas, en combinación con otros factores de inestabilidad, impactarán significativamente en los medios de vida de las personas y conducirán a una pérdida de productividad agrícola y pesquera en lugares muy expuestos".

"El factor clave que hace del cambio climático una de las mayores amenazas del siglo XXI es que afecta negativamente a sectores interrelacionados como la agricultura, la industria, el agua, el turismo, el saneamiento, la salud, la energía, el medioambiente y la biodiversidad", han defendido los investigadores.

El informe recoge también propuestas a la hora de elaborar políticas regionales y nacionales, que "deberían contemplar el nexo entre el cambio climático y los movimientos migratorios a la hora de ser planificadas, diseñadas e implementadas".

Algunas de las propuestas son "compartir información y datos basados en la evidencia con 'stakeholders' (grupos de interés) relevantes sobre cómo los efectos del cambio climático y la degradación ambiental pueden influir en las tendencias de movilidad", o "aumentar los mecanismos de coordinación entre ministerios para la coherencia de las políticas en materia de migración, medioambiente y cambio climático".

A nivel europeo, los expertos proponen que políticas, estrategias y programas con dimensión externa incluyan la movilidad en un contexto de crisis climática.

El informe ha contado con la participación del responsable del programa Migraciones del IEmed, Xavier Aragall; la investigadora del Policy Center for the New South de Marruecos Amal El Ouassif; la investigadora senior en migración y desarrollo del Centro Studi di politica Internazionale de Italia Anna Ferro; y el técnico del departamento de Desarrollo Sostenible e Integración Regional del IEMed Matías Ibáñez.