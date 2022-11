Castilla-La Mancha vota a favor del plan del Tajo, que se mantiene como antes

Castilla-La Mancha ha votado a favor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo porque, finalmente, se mantiene en todos los términos alcanzados hace unos meses y no se pone ninguna condición para elevar, en los plazos acordados, los caudales ecológicos del río Tajo y sus reservas en la cabecera, según fuentes del Gobierno regional.

Así, Castilla-La Mancha ha emitido un voto particular, que no condiciona el voto favorable en su conjunto, al concretarse el caudal ecológico en Aranjuez, pero no en Toledo y en Talavera.

El documento de vigilancia del trasvase, que es lo que ha generado la polémica sobre los caudales ecológicos, ha sido retirado por el ministerio, señalan desde el Gobierno regional.

Según estas mismas fuentes, la comunidad castellanomanchega está "satisfecha" de que el Plan Hidrológico del río Tajo atienda al espíritu de las varias sentencias dictadas por el Supremo en relación al anterior Plan Hidrológico y al Memorándum acordados cuando el Partido Popular gobernaba en España y en Castilla-La Mancha.