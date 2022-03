Cantabria usará también la captura de lobos vivos para controlar la especie

Cantabria utilizará también la captura de lobos vivos para controlar la especie, ha afirmado el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, quien ha insistido en que continuará con los expedientes para abatir ejemplares.

"Vamos a hacer controles con lazos", ha avanzado el consejero, a preguntas de los periodistas en alusión a la prohibición de la caza del lobo, en la rueda de prensa para presentar tras presentar la feria de caza, pesca y productos agroalimentarios en Liébana.

"Que nos den una dirección de correo postal, a qué provincia o a que retiro enviarlos", ha ironizado Blanco en su respuesta, al tiempo en que ha insistido en que la ley "no dice nada" de que no se puedan realizar controles con muerte de animales, sino que prohíbe la caza.

Y ha señalado que los expedientes que han solicitado nueve municipios para pedir la regulación y control del lobo y que permitirían la muerte de algún ejemplar saldrán "en los próximos días".

Blanco ha criticado, además, que el Ministerio para la Transición Ecológica haya declarado en una información que publica este miércoles el Diario Montañés que no va a permitir batidas que impliquen la muerte de ejemplares de lobo y advierta de que eso podría ser ilegal.

"Es una falta de respeto y una deslealtad", ha considerado Blanco, quien ha afirmado que no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto y ha opinado que el Ministerio que dirige Teresa Ribera busca "meter miedo a los funcionarios que tienen que firmar" esos expedientes.

"A mi no me va a temblar la mano", ha afirmado el consejero. "Tendrá que decir a las claras si lo que pretende es no hacer ningún control de ejemplares, porque cada uno de esos expedientes que estamos terminando de conformar va a ir al Ministerio para que nos digan, de forma oficial y no por los medios si vamos a poder hacer controles o no", ha asegurado Blanco.