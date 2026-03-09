Los toros de Domingo Hernández para la Primavera de Illescas

La localidad de Illescas se prepara para uno de los festejos más esperados del inicio de la temporada taurina: la Corrida del Milagro. El evento, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo, ha generado una gran expectación. Desde la ganadería salmantina de Domingo Hernández, uno de los hierros que se lidiarán, el ganadero Marcos Pérez ha transmitido la ilusión y responsabilidad que supone esta importante cita.

Un cartel de presente y futuro

El festejo reunirá a tres nombres de gran peso en el toreo. Contará con la participación de José María Manzanares, una figura consolidada que regresa a Illescas tras sus destacadas actuaciones en anteriores Ferias del Milagro. Junto a él, estará Juan Ortega, considerado uno de los nombres imprescindibles del escalafón actual.

La terna la completa Víctor Hernández, anunciado como una de las grandes revelaciones de 2025. Su inclusión en el cartel responde a sus importantes actuaciones en Las Ventas y otros cosos de primera categoría, que lo han posicionado como una firme promesa.

Para esta ocasión, se lidiarán toros de dos prestigiosas ganaderías. Los astados pertenecerán a los hierros de Domingo Hernández y Román Sorando, en un festejo que está llamado a ser uno de los grandes alicientes del arranque de la temporada.