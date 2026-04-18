Palha, casta portuguesa para cerrar el mes de abril en Las Ventas

La mítica ganadería portuguesa de Palha ya tiene preparados los imponentes toros que protagonizarán la corrida del próximo 26 de abril en la plaza de Las Ventas. En la finca ‘Herdade de Adema’, el ganadero João Folque ha reseñado los ejemplares que serán lidiados por los diestros Sánchez Vara, Fco. José Espada y Luis Gerpe.

Un regreso esperado

La divisa lusa volverá a lidiar en Las Ventas después del notable encierro que presentó en este mismo coso en abril de 2025, una corrida en la que destacaron hasta cuatro ejemplares de gran nota y que dejó un excelente sabor de boca entre los aficionados.

El historial de Palha en Madrid está avalado por otros toros que han pasado a la historia de la plaza. Entre ellos se encuentra ‘Rabiosillo’, que fue premiado como el toro más bravo de la Feria de San Isidro 2007, o ‘Rachido’, que fue galardonado con la vuelta al ruedo en la feria de San Isidro 2008. Otro de los astados recordados por su bravura fue ‘Fusilito’, lidiado en la temporada de 2014.

Especialistas en desafíos

La ganadería de João Folque también ha sido protagonista en diversos desafíos ganaderos durante las últimas temporadas. Concretamente, en los años 2017 y 2022, la divisa lidió astados que destacaron por su juego y bravura en este formato, consolidando su prestigio como una de las ganaderías más interesantes y con más personalidad del panorama actual.