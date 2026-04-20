Fernando Lara, profesor de autoescuela: "Los exámenes se suspenden por la suma de faltas. Hay más aprobados injustos que suspensos; con la ley en la mano, nadie aprobaría"

La percepción sobre el examen práctico de conducir está llena de mitos, pero la realidad es que los criterios de los examinadores suelen ser más benévolos de lo que solemos pensar. Así lo ha afirmado Fernando Lara, dueño de 'Autoescuelas Lara', en 'La Tarde' de COPE, donde ha asegurado que, en su experiencia, "hay más aprobados injustos que suspensiones injustas". Según Lara, los suspensos no son arbitrarios, sino que se deben a la "suma de faltas".

Hay más aprobados injustos que suspensos injustos" Fernando Lara Dueño de 'Autoescuelas Lara'

El profesor de autoescuela va más allá y sostiene que los examinadores aplican criterios unificados y que, en general, son bastante permisivos. "Si cogiéramos la ley en la mano, ni nadie aprobaría ni nadie circularía", ha sentenciado Lara durante su entrevista con Pilar García Muñiz.

Defiende que los examinadores no suspenden "porque sí", sino que las faltas se rigen por códigos específicos y una infracción eliminatoria, como saltarse un semáforo en rojo, es motivo de suspenso.

El desinterés de los jóvenes por el carné

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Esta situación se enmarca en un cambio de tendencia generacional. Si en los años 90, un 76% de los permisos de conducir correspondían a menores de 25 años según datos de la DGT, ahora esa cifra ha caído al 57%.

Para muchos jóvenes, sacarse el carné ya no es una prioridad al cumplir los 18 años, una realidad que constatan en las autoescuelas, donde la edad media de los alumnos no deja de aumentar.

Iván, un estudiante de 21 años, explica que el problema no es solo el coste del carné, que puede rondar los 1.500 euros, sino todo lo que conlleva: "Si quieres comprar un coche, tienes que tener mucho dinero, no solo para comprarte el coche, sino para el coste de la gasolina, el seguro y demás". Además, en las grandes ciudades, las múltiples opciones de movilidad como el transporte público, los VTC o los patinetes eléctricos hacen que el coche particular sea menos necesario y urgente.

El 'atasco' en la DGT

A los factores económicos y de movilidad se suma un problema administrativo: el "atasco" en la Dirección General de Tráfico. Fernando Lara denuncia que la plantilla de examinadores no ha crecido en proporción al aumento de la población en España. "En los años 90 éramos 41 millones de habitantes y hoy somos 51 millones", señala, lo que ha generado un "verdadero cuello de botella" para poder examinarse.

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Lara critica también el sistema "KAPA" implementado por la DGT, que describe como un "cupo encubierto" que dilata los plazos para presentarse a los exámenes. Esto provoca que, desde que una persona se apunta a la autoescuela hasta que puede obtener el permiso, pasen un "mínimo de 5 o 6 meses", un tiempo de espera que desanima a muchos jóvenes.