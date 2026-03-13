Las buenas hechuras de los toros de Román Sorando para Illescas

El ganadero jiennense Román Sorando ha presentado la corrida con la que abrirá la temporada el próximo sábado en Illescas. Con motivo de esta nueva edición de la Corrida del Milagro, que se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos del inicio del calendario taurino, el ganadero ha abierto las puertas de su casa.

Para la ocasión se lidiarán astados de su propia ganadería, Román Sorando, y de la de Domingo Hernández. Esta combinación de hierros supone un aliciente para los aficionados que acudirán a la cita en la localidad toledana.

El cartel de la corrida está formado por tres nombres destacados del panorama taurino actual. Los diestros José María Manzanares, Juan Ortega y Víctor Hernández serán los encargados de enfrentarse a los astados en una de las primeras grandes ferias de la temporada.