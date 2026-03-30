Víctor Mendes cierra la quinta edición de MasterClass TOROS

Un soberbio discurso del maestro Víctor Mendes ha servido para poner el broche de oro a la 5ª edición de MasterClass TOROS en Salamanca. El curso para aficionados, dirigido por el periodista Javier Lorenzo, ha vuelto a agotar sus matrículas, consolidándose como una cita de referencia en la formación y divulgación de la tauromaquia.

Un arte en continua evolución

Durante su intervención, el diestro portugués ha ofrecido un análisis apasionado sobre cómo ha cambiado el toreo a través de figuras clave, desde Manolete hasta Morante de la Puebla, pasando por El Viti o José Tomás. Mendes ha defendido que la tauromaquia siempre ha acompañado a la propia sociedad.

El toreo no deja de ser siempre una inquietud" Víctor Mendes

El maestro ha justificado su argumento con una reflexión: "El toreo no deja de ser siempre una inquietud". Con esta idea, ha subrayado que la capacidad de evolucionar es la prueba de que se trata de "un arte vivo y en continuo cambio", una idea que ha centrado su auténtico tratado de tauromaquia.

Un curso de referencia

La clase magistral del torero, que cuenta con 1.148 corridas de toros en su trayectoria, ha cerrado un ciclo de diez jornadas. El curso, impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca, se ha celebrado en el museo taurino de la ciudad y ha contado con la participación de figuras como Uceda Leal, Morenito de Aranda o los ganaderos Justo Hernández y Nicolás Fraile.