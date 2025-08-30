Ventura se adueña de San Sebastián de los Reyes con tres orejas

Diego Ventura, durante su actuación este sábado en San Sebastián de los Reyes

Ventura abrió plaza con un ejemplar colaborador de Ángel Sánchez y Sánchez al que cuajó con solvencia. Destacaron los pares de banderillas al quiebro y un cierre con las rosas que desembocó en la primera oreja de la tarde.

Su cénit llegó en el cuarto, donde volvió a desplegar su tauromaquia de proximidad, con un rejoneo siempre en terrenos cortos y con absoluto ajuste. Bronce y Guadiana fueron los ejes de una faena de alto voltaje que acabó rubricando con el rejón de muerte. El público, entregado, pidió y consiguió las dos orejas para el sevillano, que salió en hombros como gran triunfador.

Sebastián Castella tiró de experiencia para firmar una actuación seria al quinto. Desde el recibo de capa a pies juntos hasta el arrimón final, Castella basó su faena en el ceñimiento y el temple por el derecho, sumando también muletazos de buen trazo al natural. Una media estocada le abrió la puerta de la oreja.

En cambio, en su primero, el segundo de la tarde, poco pudo redondear con un toro falto de raza y clase. Hubo esfuerzo y muletazos sueltos, pero sin continuidad. Silencio tras aviso.

Tomás Rufo se mostró templado y con buen pulso ante el tercero, un toro noble aunque algo justo de motor. Su faena fue medida, con pasajes de gran expresión por ambas manos y un final metido en los terrenos de cercanías que tuvo calado. Una estocada efectiva le aseguró la oreja.

El sexto, sin embargo, no le permitió redondear la tarde. La condición del toro impidió mayor lucimiento pese a la insistencia y entrega del toledano, que lo exprimió hasta el final. Un pinchazo previo a la estocada dejó su labor en silencio tras aviso.