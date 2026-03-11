Valladolid anuncia un nuevo duelo entre Morante y Roca Rey en su feria de mayo

La temporada de José Antonio Morante de la Puebla sumará una nueva fecha el 10 de mayo en Valladolid, donde lidiará toros de Jandilla con Andrés Roca Rey y Juan Ortega como compañeros de cartel.

Es el festejo principal de la miniferia de San Pedro Regalado, presentado este martes por la tarde por la empresa Tauroemoción, de la que también forma parte la denominada 'Corrida de la oportunidad', programada el 17 de mayo con cuatro matadores originarios de Castilla y León.

Se trata del salmantino Manuel Diosleguarde, el abulense Sergio Rodríguez, el burgalés Roberto Martín 'Jarocho', y el vallisoletano Mario Navas ante toros del hierro charro de El Pilar.

El triunfador de este segundo y último festejo de la Feria de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid y de los toreros, tendrá asegurada su presencia en el abono de septiembre, para el que ya han sido confirmadas las ganaderías participantes: El Capea -para rejones-, Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, Victorino Martín, y Garcigrande.