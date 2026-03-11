VALLADOLID
Valladolid anuncia un nuevo duelo entre Morante y Roca Rey en su feria de mayo
La empresa Tauroemoción presenta la Feria de San Pedro Regalado y el elenco ganadero de la feria de la Virgen de San Lorenzo de septiembre.
Agencia EFE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La temporada de José Antonio Morante de la Puebla sumará una nueva fecha el 10 de mayo en Valladolid, donde lidiará toros de Jandilla con Andrés Roca Rey y Juan Ortega como compañeros de cartel.
Es el festejo principal de la miniferia de San Pedro Regalado, presentado este martes por la tarde por la empresa Tauroemoción, de la que también forma parte la denominada 'Corrida de la oportunidad', programada el 17 de mayo con cuatro matadores originarios de Castilla y León.
Se trata del salmantino Manuel Diosleguarde, el abulense Sergio Rodríguez, el burgalés Roberto Martín 'Jarocho', y el vallisoletano Mario Navas ante toros del hierro charro de El Pilar.
El triunfador de este segundo y último festejo de la Feria de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid y de los toreros, tendrá asegurada su presencia en el abono de septiembre, para el que ya han sido confirmadas las ganaderías participantes: El Capea -para rejones-, Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, Victorino Martín, y Garcigrande.
Temas relacionados
"El Gobierno critica la guerra de Trump, pero se resiste a adoptar medidas para paliar sus efectos en el bolsillo de los españoles"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
La Aemet da la fecha de la llegada de nuevas lluvias a España: estas son las zonas afectadas
Aunque la estabilidad se impondrá en España en las últimas horas, la semana cerrará con precipitaciones en muchas zonas de la Península
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño