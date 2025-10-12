Otro vacío de casta y de toreo en la última corrida de toros de la Feria de Zaragoza

El descastado y, por momentos, negado y complicado juego de los toros de Salvador Gavira, que vinieron a reemplazar a los rechazados de la ganadería navarra de Pincha, sumió una tarde más el abono de esta Feria del Pilar en un profundo vacío, aunque Ismael Martín diera la vuelta al ruedo tras la muerte del sexto.

El aragonés Alberto Álvarez ya tuvo que abreviar ante el incierto comportamiento del que abrió plaza, una vez que se devolvió a los corrales el titular, pero aún menos estuvo delante del el bronco cuarto, al que apenas instrumentó cuatro pases de tanteo antes de irse a por la espada de acero, entre la bronca del tendido.

José Fernando Molina logró algún natural estimable hasta que el segundo comenzó a desarrollar sentido por ese pitón, para acabar el trasteo con tres tandas más templadas con la derecha, aunque no acertara después con los aceros. Como quinto, se enfrentó a un segundo sobrero, este con el hierro de Julio de la Puerta que resultó manejable en el último tercio pero con el que se tomó ciertas ventajas de colocación que se le afearon desde el tendido.

Ismael Martín, que entró en sustitución del lesionado Román -en la que era la novena caída del cartel de la feria- lució especialmente con las banderillas, su fuerte, ante los dos de su lote, un primero desclasado y que soltó constantes cabezazos y un sexto que se defendió y fue yendo a menos, sin entrega ni recorrido. Puso empeño con éste pero no logró resultados que justificaran la vuelta al ruedo que dio al final.

----------------------

FICHAL DE FESTEJO:

Cinco toros de Salvador Gavira, uno como sobrero, bien presentados y de pésimo juego en su conjunto, por su acusada falta de raza y por las complicaciones añadidas, y uno de Julio de la Puerta (5º, como segundo sobrero), más manejable.

Alberto Álvarez, de cobalto y azabache: estocada caída (silencio); estocada caída y descabello (pitos).

José Fernando Molina, de tabaco y azabache: pinchazo, estocada y tres descabellos (ovación tras aviso); pinchazo, estocada y cinco descabellos (silencio).

Ismael Martín, de celeste y azabache, que sustituía a Román: estocada caída (ovación); estocada (vuelta al ruedo tras leve petición de oreja).

Corrida Goyesca. Octavo festejo de abono de la Feria del Pilar, con un tercio del aforo cubierto (unos 3.500 espectadores).