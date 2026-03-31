El TSJA rechaza suspender la nulidad del pliego de explotación de La Misericordia

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha acordado este martes desestimar la petición de medidas cautelarísimas (sin oír a la parte contraria) contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) de declarar nulo el procedimiento de licitación de los pliegos para la explotación de la Plaza de Toros de Zaragoza, el Coso de la Misericordia.

El escrito, hecho público hoy por el TSJA, rechaza la "urgencia" expresada en su recurso por la representación de la Diputación de Zaragoza, propietaria de la plaza, que alegó en su petición de las cautelarísimas en circunstancias de "especial urgencia" derivadas de la consecuencias que tendría la anulación del proceso de licitación para la fiesta de la tauromaquia, así como su impacto económico social en la provincia y en la capital aragonesa.

Expresan los magistrados en su auto que no aprecian la urgencia de adoptar esta medida sin antes escuchar a las demás partes legitimas e interesadas en el recurso, y que consideran “más acorde con el principio de audiencia dilatar la decisión cautelar unos días".

En este periodo de tiempo, el tribunal anuncia que se dará trámite para las alegaciones de las distintas partes, antes de adoptar la decisión cautelar, y teniendo en cuenta que la resolución del TACPA es de 18 de marzo y la solicitud de cautelar se presentó ayer”.

Según los magistrados, “ha de denegarse la cautelarísima y tramitar el presente procedimiento por el trámite ordinario dando traslado de la petición a la administración recurrente y al TACPA para que emplace a los participantes en la licitación y a los recurrentes, con el objeto de que puedan en plazo común de dos días realizar las alegaciones que estimen oportunas en defensa de su derecho”.

Las fuentes citadas señalan que la cuestión sobre la que planea la discrepancia, y por la que se plantean los recursos ante el TACPAy ahora la petición de una medida cautelar, reside en si la gestión de la plaza de toros de La Misericordia puede realizarse mediante arrendamiento de un bien patrimonial o si debería llevarse a cabo mediante un contrato de concesión de servicios.