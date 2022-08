Triunfo de Jorge Martínez y épica de Víctor Hernández en Almería

Jorge Martínez puso a todo el mundo de acuerdo en su primera faena ante un buen novillo de Guadaira al que cuajó de principio a fin. El novillero de Totana, pero formado en la escuela de Almería, demostró ya de salida lo bien que maneja el capote, aunque lo importante llegaría en el último tercio.

Porque Martínez hizo valer aquello del "pronto y en la mano" para en las primeras tandas por el derecho, de mucho ritmo, temple y ligazón. Al natural surgió la hondura y, con ello, la emoción de unos tendidos que vibraron con su paisano de adopción, que agarró una buena estocada que le valió para cortar las dos orejas.

Se corrió turno para que Hernández pudiera terminar de ser atendido en la enfermería y Martínez se hizo cargo del cuarto, que, a diferencia del anterior, no tuvo clase ni se entregó nunca, lo que no fue óbice para que el murciano se mostrara firme y solvente con él. Esta vez no funcionó la espada y todo quedó en una vuelta al ruedo.

Otro que dejó su impronta de torero con mucho futuro fue Víctor Hernández. El torero de Los Santos de la Humosa (Madrid), que entró en este cartel al proclamarse triunfador de la pasada feria de Santander (también venía avalado por su Puerta Grande en Madrid), causó una gratísima impresión en su primero, que lo arrolló de manera aparatosa en el inicio de faena de rodillas.

No se miró prácticamente Hernández, que volvió a la carga para diseñar una faena de mucho aplomo y exquisito gusto especialmente al natural, por donde pegó pases cadenciosos y de notable trazo. Paseó una oreja de peso para, ahora sí, pasar por su propio pie a la enfermería, donde fue operado de una cornada de 12 cms en el muslo derecho, que, sin embargo, no le impidió salir a matar a su segundo.

Momento de la cogida sufrida por Víctor Hernández este viernes en AlmeríaARJONALANCES DE FUTURO

Lo hizo en último lugar después de que sus compañeros corrieran turno, y lo hizo recién cosido y con el efecto de la anestesia, un gesto de vergüenza torera que no pudo redondear en lo artístico ante un animal que se rajó enseguida y se defendió con muy mal estilo.

Álvaro Alarcón, por su parte, se estrelló con el peor lote al sortear dos novillos ásperos y sin clase, que se defendieron por su escasez de raza. Con ambos anduvo con oficio el toledano, pero sin lograr el brillo deseado con ninguno de los dos.

FICHA DEL FESTEJO

Almería, viernes 19 de agosto de 2022. 1ª de Feria. Un tercio de plaza..

Novillos de Guadaira, aceptablemente presentados, bajos de raza y sin clase, a excepción del segundo, el más completo del envío, y, en parte también, el primero por el pitón izquierdo.

Víctor Hernández, oreja y ovación.

Jorge Martínez, dos orejas y vuelta al ruedo.

Álvaro Alarcón, ovación y silencio.