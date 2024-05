Tristán Barroso y Samuel Navalón dan sendas vueltas al ruedo en la Maestranza

Tristán Barroso estuvo lucido con el capote tanto en el recibo a la verónica como en el quite por chicuelinas posterior, aunque fue desarmado. Con la muleta, Barroso se mostró firme con un novillo justo de fuerza que se defendía y que no resultaba fácil. Con oficio, sacó partido de un animal que pudo haberse lastimado en una voltereta que dio en los primeros tercios. Terminó con manoletinas una faena de voluntad y entrega. Mató de estocada de rápido efecto. Silencio.

Barroso se fue a portagayola a recibir al cuarto, mostrando entrega en el recibo capotero. Medido en el castigo el novillo, rivalizaron en quites Navalón y Barroso. Saludó en banderillas Raúl Ruiz y Barroso comenzó la faena de rodillas en los medios con pases cambiados. El novillo tenía más recorrido y Tristán se acopló enseguida por el lado derecho. Sonó el pasodoble y los mejores momentos de su actuación se concentraron en el toreo diestro y en un bonito final de faena con doblones de buen trazo. Mató de media que fue suficiente. Hubo petición de oreja que el presidente no concedió. Vuelta al ruedo.

Samuel Navalón intercaló chicuelinas vistosas en el recibo al segundo novillo y cerró con media. Brindó al público y comenzó la faena en los medios de rodillas con un farol y después toreando con temple en redondo. Siguieron series acopladas y templadas con la derecha a un buen novillo de Julio de la Puerta a los sones del pasodoble Juncal. También al natural alcanzó buen nivel la faena. Una labor completa que terminó con bernardinas ajustadisimas. Mató de dos pinchazos y estocada y escuchó un aviso.

El quinto echó la cara arriba e imposibilitó el lucimiento de Navalón con el capote. Sin embargo, el novillo se movió bien en la muleta y el novillero aprovechó para ligar series por el lado derecho que calentaron el ambiente. También al natural logró un par de tandas destacadas en las que templó bien al buen novillo de Julio de la Puerta. De nuevo hizo una faena de alto nivel que concluyó ligando circulares invertidos. Tenía en su mano el triunfo más rotundo de la tarde pero el fallo con los aceros le dejó sin premio.

Mariscal Ruiz no pudo lucir de capa con un tercer novillo que parecía lastimado. En banderillas se mostró sobrado, destacando el tercer par por los adentros. Comenzó la faena con ayudados por alto y se encontró con una embestida corta. Al novillo le costaba ir hacia delante pero Mariscal lo fue sobando y metiéndolo en la muleta por el lado derecho, pero siempre limitado por la condición del astado. No pudo haber emoción en un trasteo correcto pero algo largo. Mató de estocada fulminante y fue ovacionado.

Mariscal no pudo lucir de capa en el sexto, pero sí en banderillas, mostrando de nuevo su solvencia en este tercio. Comenzó la faena por el pitón izquierdo con dos series templadas en las que el novillo no acababa de emplearse. Tampoco lo hizo por el lado derecho y eso se tradujo en falta de transmisión. Mariscal lo intentó todo pero chocó con un novillo limitado que no le dejó desarrollar.

FICHA DEL FESTEJO SEVILLA, domingo 5 de mayo de 2024. 1ª novillada de abono. .

Novillos de JULIO DE LA PUERTA, bien presentados y de interesante comportamiento en conjunto. Destacaron segundo, cuarto y quinto, ovacionados en el arrastre.

TRISTÁN BARROSO, silencio y vuelta tras petición. SAMUEL NAVALÓN, ovación tras aviso y vuelta tras aviso. MARISCAL RUIZ, ovación y silencio.