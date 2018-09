Toñete: “He hecho suficientes cosas para que se me respete y se me tenga en cuenta”

Tres orejas en su alternativa junto a Enrique Ponce y El Juli. Y la plaza de Nimes como marco. La plaza de las alternativas. Antonio Catalán, 'Toñete' en los carteles, daba un paso al frente en su incipiente carrera. “Fue una mañana muy especial”, reconocía este martes el joven diestro en El Albero.

“En un primer momento, cuando te ves anunciado en un cartel así y te ves allí, impresiona. Pero después, con los días te vas mentalizando y te das cuenta que uno lucha por estar en esos carteles. En mi caso, busco torear mucho con ellos e intentar llegar donde están ellos”.

Enrique Ponce ejerció de padrino de la ceremonia y le dedicó unas palabras “muy emotivas por el cariño que nos tenemos y mi admiración hacia él. Siempre me ha ayudado y sin él todo hubiese sido más difícil. Es mi espejo y mi maestro. Después vino mi brindis a mi padre, a Manolo Sánchez y Ángel Gómez Escorial. Son los que siempre han estado ahí. Los que han estado en las malas y han empujado de mí”.

De su etapa novilleril, si Toñete recordaba una tarde especial por lo que significó fue la de Olivenza a comienzos de esta temporada. Una tarde en la que cortó una oreja y mostró que iba en serio. “Esa tarde de Olivenza me marcó el camino. No tenía nada hecho y me abrió ese camino”.

Otra tarde que sirvió para tapar muchas bocas fue la de su actuación en el último San Isidro. Debajo de un impresionante chaparrón, Toñete cortaba una oreja a un utrero del Conde de Mayalde. “Siempre hay gente incrédula sobre mi carrera. Pero ese día fue un punto de inflexión que ratificó muchas cosas. Personalmente me dio mucho porque fue una tarde de superación. He hecho suficientes cosas para que se me respete y se me tenga en cuenta”.

Toñete también quiso salir al paso de las críticas que levantó su ausencia en ciertas ferias de novilladas anteriores a su alterantiva. “Ha habido gente que me ha criticado no haber estado en esas ferias. Pero nadie sabe si estas ferias me han llamado para que yo fuese. Porque mi teléfono no ha sonado...”

Sobre su próxima temporada ya como matador de toros, Antonio Catalán explicó que “cada torero es un mundo y todo lo marcará el invierno. Iré a América para torear alguna corrida. Pero no quiero dar pasos en falso. No tengo prisas y llegará en su momento el dar el salto a esas grandes ferias. Claro que me motiva estar en ellas, pero quiero dar al público lo que de verdad exige y para eso hay que estar preparado”.

Sobre su búsqueda como torero, Toñete reconoció finalmente que “como torero, tengo que evolucionar en el aspecto técnico y estético. Yo siempre he buscado torear despacio, es lo que me obsesiona. Cuando un torero es capaz de ralientizar las embestidas, es cuando se pone a todo el mundo de acuerdo. Esa búsqueda del torero lento es hacia donde quiero avanzar”, concluyó.