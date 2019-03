Toñete: “Estar en Olivenza es un reto importante, pero me siento preparado”

A escasos días de iniciar su temporada en Olivenza, Antonio Catalán ‘Toñete’ pasó por los micrófonos de El Albero de COPE.es.

“Es una apuesta muy importante pero estoy muy ilusionado. Cuando uno asume el reto de querer ser torero debe ser con todas las consecuencias”, comenzó relatando Toñete ante el primer compromiso de su temporada. Y es que “con apenas tres corridas de toros me voy a anunciar en Olivenza y Valencia, es un reto importante pero me siento preparado para ello”.

Toñete descorchará la Feria de Olivenza este viernes compartiendo cartel con José Garrido y Luis David ante toros de El Tajo y La Reina. Una combinación que refuerza la idea de dar oportunidades a la nueva hornada de toreros. “Como lo demanda el público, hay que dar paso a los jóvenes y por eso es un cartel muy bonito. Es importante que se hagan carteles con jóvenes toreros y que interesen”.

“Cuanto más entreno, menos miedos tengo”

El joven torero madrileño también reconoció que “pesa la responsabilidad por estar bien en tu actuación. Pero los miedos se cortan y se superan con la preparación. Cuando uno entrega su vida al torero y al entrenamiento, las dudas van desapareciendo mientras las probabilidades de triunfar aumentan muchísimo”.

También hubo tiempo de hablar de todos los comentarios que ha suscitado su aventura d querer ser torero. Ser hijo del empresario hotelero Antonio Catalán y ser apoderado desde este invierno por Simón Casas ha levantado más de un comentario malintencionado. “No me preocupa callar bocas”, continuó explicando Toñete, “el aficionado no creo que vaya con una imagen coartada de mí a la plaza. El aficionado sabe de mi entrega y lo que he hecho en la plaza. Pero la gente hila mucho porque a mí me apodere Simón y mi padre sea quien sea. Hay alguno que se hacen muchas ‘pajas mentales’”.

Sin embargo, Toñete sí reconoció que esos comentario “al principio claro que afectan, muchísimo. Siendo novillero sin picadores o tras mi debut con picadores se hacían ciertas conjeturas sobre mí que no eran plato de buen gusto. Sobre todo cuando uno pensaba que el único mal que había hecho era querer ser torero y entregar todo al toro. Al principio me rayaba y me molestaba. Pero a día de hoy, como mi entrega es total, quien quiera hablar que lo haga, que no me afecta. Pero es de broma que se me tenga que medir por esas cosas”.

Y diez días después de Olivenza, llegará su actuación en las Fallas de Valencia junto a Diego Ventura y Enrique Ponce. “Es una apuesta muy fuerte y un cartel muy ilusionante para mí. Puede ser un poco fuerte a principio de temporada, pero al final es a lo que uno aspira. Si he emprendido el camino para ser torero, uno quiere estar en carteles así. Tanto Ponce como Ventura tienen su carrera hecha en el toreo y yo quiero escribir la mía”.

“Tras Olivenza y Valencia se verá si voy o no a Madrid”

Toñete también abordó en El Albero la posibilidad o no de torear en la próxima Feria de San Isidro para confirmar la alternativa. “Es un tema que hemos hablado varias veces. En esta profesión, todo paso que se de en falso es difícil de recuperarlo. Madrid es la plaza donde he crecido y a la que respeto muchísimo. A Madrid hay que ir para dar lo que Madrid exige. Si me encuentro en un momento óptimo y puedo dar eso que pide Madrid, iré. Pero quiero tener paciencia. Tengo que respetar a Madrid y a su afición y me anunciaré cuando esté a la altura de sus exigencias. No quiero ir a confirmar e ir a ver qué pasa. Cuando vaya quiero ser consciente de que puedo triunfar”, concluyó Toñete.