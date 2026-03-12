Tomás Rufo y Marco Pérez, pura ambición, abren la puerta grande de Castellón

Andrés Verdeguer

Tomás Rufo y Marco Pérez abrieron la puerta grande de Castellón en una sabrosa tarde de toros y toreros. De la madurez de Miguel Ángel Perera, que se dejó el triunfo por un inoportuno pinchazo, a la insultante juventud de Rufo y Marco, que son pura ambición. Y todo gracias a una interesante corrida del hierro salmantino de Montalvo, que vio cómo la clase del quinto toro, Brincador de nombre, se premiaba con la vuelta al ruedo.

Los tres espadas apostaron al rojo en su rica gama. Dicen que simboliza valor. Rojo, grana, corinto, burdeos o sangre de toro. Los cuatreños de Montalvo, de una corrida muy pareja, sacaron fondo de casta en otros matices. Unos más que otros. Distintos, interesantes, de lidias variadas. Esos misterios de la casta capaz de hacer romper la mansedumbre en brava, profunda y entregada clase.

El primero, un toro amplio, para Miguel Ángel Perera, tuvo a su favor la morfología: bajo y con largo cuello. Pero su actitud primera fue deambular descastado, como alma en pena y doliente en banderillas.

El inicio muletero de Perera fue un prodigio que fijó la mansedumbre y le anduvo hacia adelante hasta sujetarlo en los medios para siempre. Desde la primera trinchera, muy caminista, Perera imprimió hondura, siguió el toreo cambiado, uno de pecho, con limpieza, un cambio de mano o una trincherilla para enmarcar. En los medios siguieron dos tandas a derechas con temple y compás. Y Cascarón, este primer Montalvo, se deslizó con clase y ritmo por abajo.

La primera serie por el izquierdo pesó más. Sin acabar de rebozarse, Perera se empleó por ahí de nuevo: cosas de toreros y ese afán por no dejarse un toro por cuajar y sentirse realizado. Pulió Perera al natural y cerró con otra serie en redondo, metido dentro del toro, otro sitio, otra colocación, ligada y poderosa, mandona y exigente. La faena, medida, estaba hecha. El cierre por abajo y la buena estocada dieron para una oreja.

Miguel Ángel Perera tuvo cerca triunfo con el cuarto. Lo rozó desde el temple, el dominio y la paciencia con las distancias y las alturas. Muy a favor de un toro, que fue el de menos poder de la tarde. Encontró con la mano diestra la profundidad, el temple suyo como el del mar en calma. Y hasta por momentos más vertical, haciendo el toreo de cadera a cadera. Hubo uno, al final y sin ayuda, un natural a diestras, con los vuelos que fue maravilloso. Sobró un pinchazo antes de una estocada fulminante. Ovación.

La tarde tuvo dos toros de perfil y frontal similar. Algo más altos, pero estrechos de sienes, más recogidos de cuerna. Dos toros finos que fueron tercero y quinto. Estos no mansearon de salida. Se entregaron pronto.

Al quinto, de nombre Brincador, se le premió con la vuelta al ruedo, y Tomás Rufo le cortó dos orejas. Y eso que Brincador salió sin pasar por la ducha, bien rebozado del chiquero. Pero se dejó sentir pronto en el capote de Rufo, que más allá de los medios lo vio irse tras los vuelos mientras toreaba a una mano en el remate a las verónicas de saludo.

Brincador manseó en varas. Huyó de dos picotazos y ya con el tercio cambiado se llevó la vara buena. Pero se quedó con el tranco noble y de más. Covencido y desde el tercio, Rufo arrancó de rodillas toreando con encaje.

La música, rácana, no se puso a soplar hasta la cuarta tanda. Para entonces Rufo se rebozaba de toro en los medios en redondo, para todo seguido brotar lo mejor, al natural: largos, y por abajo del hocico los mismo vuelos gracias a una engrasada muñeca. Brincador humillaba hasta el final, largo por el izquierdo, más curvo por el derecho. Tomás Rufo dejó al final otra vez el toreo de rodillas sobre la diestra para subirle el volumen a la faena. Inapelable la estocada, dos orejas para el toledano Tomás Rufo y vuelta al ruedo por aclamación popular para el Montalvo Brincador 21.

Tomás Rufo, al primero de su lote, tuvo que buscarlo pegado a tablas porque se rajó del todo a la segunda tanda, sin más opción. De inicio, barbeó por el callejón y propició, eso sí, un tercio de banderillas en el que lo lidiaron perfecto con los palos, aprovechando viajes y terrenos, Fernando Sánchez, que cambió de pitón sobre la marcha y Sergio Blasco, de dentro a fuera. Se desmonteraron los dos.

Marco Pérez se empeñó en irse junto a Rufo por la puerta grande y lo logró gracias, al final, a la gran estocada que dejó en el sexto. Un toro desbordado por 600 kilos de poca clase. El salmantino Marco se lo inventó entre los pitones y aguantando tarascadas, para al final en la suerte contraria enterrar el estoque en el mismo hoyo. Una estocada y oreja que abría la puerta grande sumada a la del tercero

Ese tercero fue Corsario. Aquel que, junto al quinto, traía otra hechura. De sien más estrecha y cuerna más recogida. Algo más levantado de cruz. Y otro carácter. Marco se estiró y el toro quiso meter la cara. Además permitió el quite por chicuelinas y la revolera de remate surgió cargando la suerte, enganchado por abajo la embestida.

Brindó al público y empezó con un cambiado en los medios. El toro exigió, y el toreo ligado y en redondo se hizo obligado. Al rematar la primera serie, Marco miró a su cuadrilla, resopló y amagó una sonrisa: le va la marcha que traía el toro. Fondo bravo.

Es de engancharlo y llevarlo mucho. Lo cuajó sin chistar. Cintura y mando por abajo. Empujando un poco más la embestida. Por el derecho, mejor que por el izquierdo. Por ahí le cuesta más. Es de uno en uno, pero también cae algún buen natural. Sometido, el toro recortó el viaje. Marco apostó por una arrucina que se antojaba imposible, apretó por manoletinas y aseguró con otra buena estocada. Puerta grande con aires de figura.