Tomás Bastos, triunfador del XXV Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra
La ganadería toledana del Conde de Mayalde se lleva los trofeos a mejor ganadería y mejor novillo lidiado.
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha hecho públicos los premios de la vigésimo quinta edición del Alfarero de Oro, tras la deliberación del jurado una vez concluidas las ocho novilladas con picadores que han compuesto el ciclo.
El novillero portugués Tomás Bastos se erige como el gran protagonista de esta edición al lograr el doble reconocimiento de Triunfador del certamen y autor de la Mejor Faena.
El hierro de Conde de Mayalde también ha dejado huella en la feria, ya que su novillo “Enarbolado” (nº 26) ha sido designado como Mejor Novillo y la ganadería ha sido distinguida, además, con el premio a la Mejor Ganadería del ciclo.
Entre los profesionales de plata, el jurado ha destacado a Héctor García como Mejor Banderillero, a Daniel Duarte como Mejor Peón de Brega y a José María González, que recibe el Trofeo Agustín Pérez “Mejorcito” al Mejor Picador.
