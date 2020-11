Thomas Joubert anuncia que no toreará durante la temporada 2021

Thomas Joubert ha decidido no torear la próxima temporada. En un comunicado remitido a Aplausos.es, el diestro galo anuncia que "por razones extra taurinas, no podré prepararme correctamente para la próxima temporada. Mi sitio está al lado de mi familia, a la cual quiero consagrar todo mi tiempo y toda mi energía. Gracias a los que habían pensado en mí, es un gesto que no olvidaré. Regresaré”.

Joubert, de 30 años de edad, tomó la alternativa en 2011 en la plaza de toros de su Arles natal de manos de El Juli y con José María Manzanares como testigo de la ceremonia.

El torero francés, que este año no ha trenzado ningún paseíllo, concluyó la pasada temporada de 2019 con solo tres festejos en su haber. En 2018 sufrió una gravísima cornada en la plaza de toros de Bayona en la que un toro de Margé le arrancó la vena femoral.