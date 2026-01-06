Talavante causa baja en Manizales por culpa de una infección parafaríngea

Alejandro Talavante no podrá cumplir los compromisos que tenía anunciados los días 8 y 9 de enero en la Feria de Manizales tras ser ingresado de urgencia por una infección parafaríngea izquierda, según el parte médico emitido por el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Badajoz.

El torero extremeño permanece hospitalizado desde este fin de semana a causa de un proceso infeccioso de cuatro días de evolución, que requiere tratamiento con antibióticos y corticoides por vía intravenosa y una estrecha vigilancia médica, sin descartarse una eventual intervención quirúrgica.

Parte médico de Alejandro Talavante

La empresa de la plaza de toros de Manizales ha confirmado oficialmente su ausencia en ambos festejos, anunciando ya el primer relevo en los carteles.

Los festejos afectados y un sustituto

Talavante estaba anunciado en dos citas destacadas de la 71ª Temporada Taurina de Manizales: El jueves 8 de enero en un festejo mixto junto a los novilleros Felipe Miguel Negret y Olga Casado, con toros y novillos de Ernesto Gutiérrez; y el viernes 9 en el festival nocturno en el que iba a hacer el paseíllo junto a César Rincón, Juan Ortega ante novillos de Ernesto Gutiérrez y Juan Bernardo Caicedo.

Para el festival nocturno del viernes 9, la organización ha confirmado que Sebastián Castella ocupará el puesto del diestro extremeño, mientras que el sustituto del festejo del jueves 8 será anunciado próximamente.

¿Qué es una infección parafaríngea?

La infección parafaríngea es un proceso infeccioso profundo que afecta a los espacios laterales de la faringe, una zona anatómicamente compleja y próxima a estructuras vitales como la vía aérea, grandes vasos sanguíneos y nervios craneales.

Este tipo de infección puede evolucionar con rapidez y provocar complicaciones graves, como dificultad respiratoria, extensión de la infección al cuello o al mediastino, o incluso sepsis, por lo que suele requerir ingreso hospitalario urgente, tratamiento intravenoso intensivo y control continuo por especialistas en Otorrinolaringología.