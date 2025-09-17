Sevilla presenta el festival a beneficio de San Bernardo y El Amor que cerrará su temporada

El Salón de Carteles de la plaza de toros de Sevilla ha acogido este mediodía la presentación del festival taurino que se celebrará el próximo 13 de octubre como cierre de la temporada 2025 en el coso maestrante.

El festejo ha sido organizado por la Empresa Pagés y será a beneficio de la acción social de las Hermandades de San Bernardo y El Amor. Este año el festival homenajeará a la dinastía Vázquez, una de las más importantes de la historia en nuestra ciudad.

El cartel es el siguiente: astados de distintas ganaderías para José Mari Manzanares, Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y Manuel Domínguez.

El ganado a lidiar en este festejo será de Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández (dos), Talavante (dos), Espartaco y El Parralejo.

En el acto han intervenido en representación de la Empresa Pagés Ramón Valencia Pastor y Ramón Valencia Canorea; el hermano Mayor de la Hermandad de San Bernardo, José García Rodríguez; el hermano Mayor de la Hermandad del Amor, Juan Cruzado Candau; y el coordinador del Festival, Manuel Vázquez Gago.

Ramón Valencia consideró un acierto dedicar el festival a la Dinastía Vázquez, "una de las más importantes del toreo con Pepe Luis Vázquez padre e hijo y Manolo Vázquez como más relevantes", resaltando también su vínculo con la hermandad de San Bernardo. En cuanto al cartel logrado lo definió como "muy del gusto de Sevilla, muy atractivo con la presencia de toreros importantes del escalafón y el novillero sin picadores Manuel Domínguez que ha levantado expectación entre los aficionados". Su hijo, Ramón Valencia Canorea, fue el encargado de dar toda la información sobre precios y venta de entradas.

El hermano Mayor de la Hermandad de San Bernardo, José García Rodríguez, agradeció la colaboración de la empresa Pagés, Real Maestranza, toreros y ganaderos y definió el festival como "una vieja aspiración de la Hermandad" y explicó que la intención ha sido "organizarlo como merece la afición más importante del mundo". Aludió a la historia de San Bernardo y a la importancia en ella del torero Curro Cúchares, que la salvó en momentos de problemas económicos. También explicó el fuerte vínculo con los Vázquez a través de Pepe Luis y Manolo, que llegó a ser Hermano Mayor.

Por su parte, el hermano Mayor de la Hermandad del Amor, Juan Cruzado Candau, incluyó en agradecimientos a Terrats y Caja Rural, patrocinadores del festival, y habló del compromiso de "llenar la plaza y cumplir el objetivo de los aficionados, toreros y ganaderos". También se refirió al compromiso de las hermandades a través de su acción social. En este sentido explicó que "los beneficios reforzarán la actividad que las hermandades llevan a cabo día a día".

El coordinador del festival, Manuel Vázquez Gago, dejó claro en su intervención que "todos los toreros han querido torear y eso me llena de orgullo. Cuando he llamado a sus puertas no he tenido ningún problema, algo que les agradezco profundamente".

También intervinieron Nacho Sabater y Javier Sánchez Dalp, autores del cartel en esta edición, que explicaron que la obra presenta en primer plano la figura de Pepe Luis Vázquez, pero engloba a los máximos exponentes de la familia, con referencias también a las dos hermandades y a la plaza de toros de la Real Maestranza. Nacho Sabater ha ideado el concepto creativo y Javier Sánchez Dalp lo ha desarrollado.