Sebastián Ritter sustituye este domingo a Damián Castaño en Las Ventas

Tras el percance sufrido por Damián Castañoesta tarde en Salamanca y confirmada la imposibilidad de hacer el paseíllo este domingo en la Plaza de Toros de Las Ventas, será el diestro Sebastián Ritter quien le sustituya.

El cartel queda, por tanto, con toros de José Escolar y Rehuelga en desafío ganadero para Sebastián Ritter, Juan de Castilla y la confirmación de Miguel Andrades.