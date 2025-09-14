COPE
Podcasts
Toros
Toros

MADRID

Sebastián Ritter sustituye este domingo a Damián Castaño en Las Ventas

El diestro salmantino ha sufrido este sábado en Salamanca una lesión de espalda al recibir a un toro a portagayola.

Sebastián Ritter

Plaza 1

Sebastián Ritter

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

Tras el percance sufrido por Damián Castañoesta tarde en Salamanca y confirmada la imposibilidad de hacer el paseíllo este domingo en la Plaza de Toros de Las Ventas, será el diestro Sebastián Ritter quien le sustituya.

El cartel queda, por tanto, con toros de José Escolar y Rehuelga en desafío ganadero para Sebastián Ritter, Juan de Castilla y la confirmación de Miguel Andrades. 

Temas relacionados

Lo último

Programas

Los últimos audios

Último boletín

14:00H 13 SEP 2025 | Mediodía COPE Fin de Semana

Boletines COPE
Tracking