Isaac Galvín y Armando Rojo, finalistas del certamen de tentaderos “Utrera, cuna del toro bravo”

Durante los días 14 y 15 de junio se han celebrado en la plaza de toros de Utrera, en horario nocturno, las dos eliminatorias de la V edición del certamen de tentaderos “Cuna del Toro bravo” organizado por la Asociación Cultural Taurina “Curro Guillén”. En sendas eliminatorias han participado la escuela de tauromaquia local y otras quinces escuelas taurinas de Andalucía con un total de dieciséis alumnos, ocho en cada uno de los dos tentaderos, lidiando reses de las ganaderías de Herederos de Salvador Guardiola y Guadaíra respectivamente.

En ambas sesiones, celebradas con una extraordinaria asistencia de público en los tendidos, se ha de destacar el alto nivel de los participantes en las respectivas lidias. Los dos mejores puntuados por el jurado al respecto, Isaac Galvín, de la ET de San Fernando, y Armando Rojo, de la ET de Sevilla, participarán en la gran final prevista para septiembre de 2025.

Según indica el acta del jurado tras la deliberación de sus componentes y atendiendo a las recomendaciones de los profesores, “no se computa la actuación obtenida por el alumno de la ET “Curro Guillén” de Utrera, Curro Sierra, -clasificado en segundo lugar- por no estar lo suficientemente preparado para lidiar el tipo de novillo previsto para la final. No obstante, se le concede un accésit por su buena actuación, permitiéndosele lidiar una res de menor trapío, más adecuada para un alumno recién iniciado, sin entrar en competición”.

Clasificación según acta del jurado

Isaac Galvín 149 puntos

Curro Sierra 145 puntos

Armando Rojo 127 puntos

Pablo Hernández 120 puntos

Gabriel Moreno “El Cale” 116 puntos

Salvador Ruiz 113 puntos

Cayetano Ruano 111 puntos

José Antonio de Gracia 110 puntos

Mario Torres 105 puntos

Alejandro Vázquez 101 puntos

Hugo Anillo 99 puntos

Pedro Romero 94 puntos

Álvaro Ábalos 93 puntos

Emilio Espigas 93 puntos

Rafael García 83 puntos

Miguel Oporto 75 puntos