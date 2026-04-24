Roca Rey, estable dentro de la gravedad, sin fiebre y "feliz" por la dimensión ofrecida en Sevilla

Andrés Roca Rey se encuentra ingresado en la UCI del hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla después de la gravísima cornada sufrida este jueves en la Real Maestranza de Caballería de la ciudad hispalense. El diestro fue prendido cuando entraba a matar al quinto toro de la tarde, en un percance que sobrecogió a la plaza y que obligó a una intervención de urgencia.

Tras una primera noche clave, las noticias que llegan desde su entorno invitan a un moderado optimismo. Según fuentes cercanas al torero, y tal y como han confirmado a COPE, Roca Rey ha podido descansar y no ha presentado fiebre, un dato considerado muy positivo en estas primeras horas tras la operación.

El peruano permanece ahora a la espera de una nueva valoración por parte del equipo médico, encabezado por el doctor Octavio Mulet, que tiene previsto revisarle a lo largo del día para evaluar la evolución de la herida.

Desde su círculo más próximo también destacan el estado anímico del torero, que anoche se mostraba “feliz por la dimensión que había ofrecido” en el ruedo, en una muestra más de la mentalidad con la que afronta cada tarde. Además, subrayan como un aspecto clave que, dentro de la extrema gravedad del percance, no se haya producido afectación vascular, lo que supone un factor determinante en su recuperación.

El parte médico confirmaba el alcance de la cornada: una herida en el muslo derecho de 35 centímetros de trayectoria, con graves destrozos musculares que afectaron prácticamente a todo el paquete vasculonervioso femoral superficial, aunque sin llegar a lesionarlo. Un diagnóstico de pronóstico muy grave que mantiene en vilo la evolución del torero y el devenir inmediato de la temporada.

Se abre ahora un compás de espera marcado por la prudencia, en el que cada parte médico será determinante para calibrar los plazos de recuperación de una de las máximas figuras del toreo actual.