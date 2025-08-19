Roca Rey y su compromiso con el futuro de la Tauromaquia: "Quiero abrir paso a las nuevas generaciones"

El diestro Andrés Roca Rey, “Padrino” del Proyecto de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2024, ha realizado un gesto de gran trascendencia al anunciar la donación de más de 30.000 euros destinados a las Escuelas Taurinas de Andalucía.

Con esta iniciativa, el torero limeño subraya que su vinculación con la juventud va más allá de los tendidos y busca contribuir directamente a la formación de los novilleros que mañana serán el relevo de la tauromaquia. La aportación, que se canalizará a través de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas “Pedro Romero”, permitirá reforzar los programas de enseñanza, promoción y apoyo a nuevos talentos.

En la presentación, Roca Rey estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Eduardo Ordóñez, y destacó que “las Escuelas no solo forman toreros, también transmiten valores fundamentales para la sociedad y forjan a las futuras generaciones de la tauromaquia”.

El torero incidió en que este gesto se enmarca en una temporada en la que ha apostado de manera firme por dar espacio en los carteles a toreros emergentes, compartiendo ruedos con nombres como Chicharro, Samuel Navalón, Jarocho, David de Miranda, Rafa Serna, Fortes, Tomás Rufo, Tristán Barroso, Clemente, Ginés Marín, y apoyando las alternativas de Aarón Palacio en Nimes y Zulueta en Sevilla.

“No me olvido de los que aún están empezando. Con esta aportación espero poder contribuir al futuro de la tauromaquia y al sueño de tantos jóvenes que, como yo un día, quieren alcanzar lo más alto”, subrayó el torero.

No es la primera vez que Roca Rey demuestra su cercanía con los más jóvenes. En 2023 ya donó capotes y muletas a la Escuela Taurina de Valencia, en un gesto que anticipaba la línea de compromiso que hoy reafirma con mayor amplitud.